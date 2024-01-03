嗆李正皓靠抹黑發財！侯辦明天開告了：絕不會姑息、遏止歪風

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吳亮賢批評，民進黨忙著造謠，卻沒有對好口徑，上演民進黨自家人打臉自家人的笑話，更證明賴清德為了抹黑侯友宜，瘋狂唆使黨內鷹犬跟側翼，一再「編故事」，若按照民進黨邏輯，用地解編受到營建署審議通過，民進黨議員也高度贊同，豈不是民進黨議員、營建署配合侯友宜獵地？
吳亮賢表示，李正皓當時被民進黨徵召參選立委，因個人爭議不得不退選，如今為了繼續向賴清德表忠，賺取聲量跟通告費，在沒有任何事實根據下，持續抹黑侯友宜，對於如此把抹黑當職業、靠抹黑發財的綠營側翼，競辦不會姑息，明天將前往提告，遏止歪風。
吳亮賢表示，民進黨跟賴清德不斷攻擊侯友宜家人的合法資產，結果還派家族是建商、坐擁500筆以上土地、身價60億，且被監察院認證財產申報不實的前發言人李妍慧來抹黑侯友宜，根本是雙標跟無恥至極，賴清德至今更不敢回答侯辦提出的五問。請賴清德直球對決，回應外界質疑，李妍慧建商家族與民進黨有何金流關係？民進黨有多少人像李妍慧一樣在養地？對於李妍慧財產申報不實是否要開鍘？賴清德當年未依法進行財產申報，是否已知情老家是違建？賴清德要把違建作公益信託，目前進度在哪？
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