跨黨派相挺！于北辰、謝美英及簡智翔表態支持鄭運鵬

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡智翔表示，當時競選議員初期，鄭運鵬不因黨派而有所保留，真心交換對桃園發展看法，同時也是一位真正做事立委，讓大檜溪區域多了大有梯田公園，改造桃林鐵路、南昌運動公園。桃園要有一位台柱等級立委，在中央代表桃園，爭取更多資源建設桃園。
于北辰表示，鄭運鵬在立法院帶領執政黨捍衛國防預算、捍衛主權。蔡英文總統執政八年，國軍裝備大幅改善。上一屆因為是不同政黨，沒有投給鄭運鵬，這一次，三票都會投給民進黨，只有民進黨能保護國家、讓國人更幸福，經濟發展更好。于強調，守護國家和國人是軍人的天職，也是自己與鄭運鵬共同的理念。
謝美英提到，認識鄭運鵬已經超過十年，無黨籍議員不分顏色，只談市民有益的建設，而鄭運鵬就是這樣值得信任的朋友。謝美英認為，鄭運鵬有大格局，推動鐵路地下化、捷運綠線動工，同時關心各類弱勢族群，幫助無自來水使用居民順利接管。
鄭運鵬辦公室也注意到，早在2019年，對手牛煦庭議員已經多次在社群媒體公開感謝鄭運鵬會做事及執行的效率。包含改善機場捷運A8週邊易淹水問題、協調龜山區文青里中央閒置土地活化使用，協助提升公車服務品質等，一則則貼文感謝歷歷在目。鄭運鵬競辦指出，做事不分黨派，即使當年號稱無黨籍牛議員有需要，依然兩肋插刀協助。
鄭運鵬競辦強調，鄭運鵬有跨黨派支持與推薦，為了讓桃園更好，建設從不分藍綠，只為市民好。呼籲2024立委選舉一起力挺鄭運鵬，讓不曾改變初衷的鄭運鵬繼續連任立委，爭取更多經費建設，讓桃園持續進步。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。