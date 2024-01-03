遭指性愛影片男主角　羅致政譴責：深偽造假明提告盜版《壹傳媒》

跨黨派相挺！于北辰、謝美英及簡智翔表態支持鄭運鵬

▲跨黨派的于北辰、謝美英和簡智翔，3位「好鵬友」出聲力挺鄭運鵬。（圖／鄭運鵬競辦提供）
▲跨黨派的于北辰、謝美英和簡智翔，3位「好鵬友」出聲力挺鄭運鵬。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者李春台／桃園報導

桃園立委選戰藍綠廝殺激烈，每位候選人都尋求同黨或是相同理念的朋友站台力挺。民進黨桃元立委候選人鄭運鵬表示，近日許多同黨、同價值觀的立委多次站台力挺，包含蔡適應、林俊憲、林昶佐不約而同讚聲助講。今（3）日更有無黨籍市議員謝美英、于北辰以及前時代力量桃園市議員簡智翔，3位跨黨派的「好鵬友」站出來出聲相挺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭運鵬競辦指出，除了同黨派力挺之外，此次選舉也有許多超過十年跨黨派好鵬友發聲力挺，包含桃園市議員（中壢區）同時也是亞洲電台知名主持人謝美英、前國民黨桃園市黨部副主委同時是現任桃園市議員（桃園區）于北辰將軍，以及前時代力量桃園市議員（桃園區）簡智翔，三位皆站出來，給鄭運鵬一個溫暖的鼓勵。

簡智翔表示，當時競選議員初期，鄭運鵬不因黨派而有所保留，真心交換對桃園發展看法，同時也是一位真正做事立委，讓大檜溪區域多了大有梯田公園，改造桃林鐵路、南昌運動公園。桃園要有一位台柱等級立委，在中央代表桃園，爭取更多資源建設桃園。

于北辰表示，鄭運鵬在立法院帶領執政黨捍衛國防預算、捍衛主權。蔡英文總統執政八年，國軍裝備大幅改善。上一屆因為是不同政黨，沒有投給鄭運鵬，這一次，三票都會投給民進黨，只有民進黨能保護國家、讓國人更幸福，經濟發展更好。于強調，守護國家和國人是軍人的天職，也是自己與鄭運鵬共同的理念。

謝美英提到，認識鄭運鵬已經超過十年，無黨籍議員不分顏色，只談市民有益的建設，而鄭運鵬就是這樣值得信任的朋友。謝美英認為，鄭運鵬有大格局，推動鐵路地下化、捷運綠線動工，同時關心各類弱勢族群，幫助無自來水使用居民順利接管。

鄭運鵬辦公室也注意到，早在2019年，對手牛煦庭議員已經多次在社群媒體公開感謝鄭運鵬會做事及執行的效率。包含改善機場捷運A8週邊易淹水問題、協調龜山區文青里中央閒置土地活化使用，協助提升公車服務品質等，一則則貼文感謝歷歷在目。鄭運鵬競辦指出，做事不分黨派，即使當年號稱無黨籍牛議員有需要，依然兩肋插刀協助。

鄭運鵬競辦強調，鄭運鵬有跨黨派支持與推薦，為了讓桃園更好，建設從不分藍綠，只為市民好。呼籲2024立委選舉一起力挺鄭運鵬，讓不曾改變初衷的鄭運鵬繼續連任立委，爭取更多經費建設，讓桃園持續進步。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

嗆李正皓靠抹黑發財！侯辦明天開告了：絕不會姑息、遏止歪風

封關前民調落後？趙少康：藍營基層感受白色恐怖

中華民國憲法沒有「九二共識」！賴清德：混為一談非常危險

名下4筆土地遭爆養地炒作　柯美蘭：幫助自耕農竟被對手攻擊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選