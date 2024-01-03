饒舌嗨翻除夕夜！大支率新生代改編〈台灣之光〉、登文總特別節目

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大支透露，創作跟錄音的過程非常順利迅速，最後都在聽小卡比的煩惱，他則以過來人身份給他建議；他們在這個年紀會遇到一些創作的瓶頸，自我懷疑，或是遇到網友的批評不知道怎麼消化。
大支曾經以「火箭阿伯」吳宗信的故事分享給Yappy，對方放眼宇宙卻能心懷鄉土，堅持用母語結合專業，讓Yappy聽了茅塞頓開：「把這個思維轉換到音樂上面，我好像也可以做這件事。」
以客語演唱饒舌的Yappy便在本次創作中，用客語回應過年時常被親戚問到的問題，歌詞暗示不想再解釋；來自屏東的潮州土狗則是在歌詞中訴說過年返鄉的交通，擠得像是海綿寶寶沙丁魚，展現新時代的特殊觀點。
至於如何面對觀眾的評價，大支建議可以找跟自己理念比較相近的朋友，先幫忙過濾一遍留言，最後只看有建設性的意見就好。他用下水道來比喻，「你一直認為下水道有黃金，不斷探頭看，但事實上下水道只有老鼠跟屎，你一直看只會沾得滿身屎而已。」
但新世代的阿跨面笑說，自己反而是會一直往下水道探頭看的人，面對惡評自認不受影響，「因為他們會罵的都差不多，例如8+9等，他覺得無傷大雅。」
被問到過年有無特別趣事？身為越南混血的桃子A1J率先提到台越過年的差異，像是越南沒有兔年，只有貓年，所以屬兔的她，在越南生肖屬貓，直到來台灣才知道自己其實也是屬兔子。
《WE ARE我們的除夕夜》去年首次推出，就有超過25萬人線上觀看，今年將於2月9日（五）在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV等網路平台播出。
文總表示，今年「台饒勢力」由大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面、Yappy、桃子新舊世代嘻哈饒舌歌手接力開唱；「經典歌廳秀」邀請陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌手，復刻秀場文化、演唱必唱曲目。
「流量新生代」橋段則找來2023年夏天登上美國達人秀的日本Avantgardey，其以復古鮑伯頭造型及整齊劃一神秘個性舞蹈，一舞驚豔全球，將帶著觀眾一起迎接龍年到來。