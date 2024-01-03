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淚訴「親姐遭男同學殺害棄屍」　王欣儀：還要投廢死的苗博雅嗎？

▲台北市議員王欣儀今曝親姊遭男同學殺害一事。（圖／取自王欣儀臉書）
▲台北市議員王欣儀今曝親姊遭男同學殺害一事。（圖／取自王欣儀臉書）

記者邱新博／台北報導

台北市大安區立委選戰近日聚焦死刑議題，台北市議員王欣儀今（3）日於臉書以親筆信「憶亡姊，給大安人的一封信」為題發文，自揭姊姊在19歲時因同學求愛不成而遇害，想請問大安區的選民是否要將票投給堅持廢死的苗博雅。

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王欣儀表示，這封信是她流著淚寫完的，信有點長，可能需要一點耐心才能讀完，這封信寫的是她的姊姊的故事。12月12日是王欣儀的姊姊王婉儀的冥誕，王婉儀在19歲時，被追求不成的男同學殘忍殺害棄屍，從此，她和自小相依為命的姊姊，天人永隔。

王欣儀說，姊姊從小就是人們的目光焦點，她是校園裡的大美女。有時候，會遇到有人誇我漂亮，我心裡總想：「那是因為你沒見過我姊姊。」她不只漂亮，而且多才多藝、善解人意，我一直覺得，姊姊將來一定會有多采多姿的人生，我也曾想像過，也許姊姊會變成一位大明星在舞台上發光發熱；然而，這一切可能的美好，都在她19歲那年結束了，一位暗戀她的男同學，因為求愛不成，連刺她39刀，奪走了她的人生，王欣儀說，「在那一天，我覺得好像自己身體的一部分也永遠的死了。」


王欣儀說，她曾看過苗博雅八年前上陳斐娟的節目，在同台幾位專家、來賓不可置信的眼光下，以「廢死聯盟」法務主任的身分，為「廢除死刑」辯護，看著苗博雅侃侃而談，我只覺得，他不能體會，我的姊姊身中39刀無辜枉死的痛苦，他完全不懂，受害者家屬夜夜哭泣、活在人間地獄裡的感覺。


對於參選大安區立委的苗博雅，王欣儀質疑，苗博雅還是堅持「廢除死刑」嗎？苗博雅願不願意到所有無辜枉死的受害者墳前、到受害者家屬的面前，告訴他們，自己仍堅持「廢除死刑」嗎？


王欣儀表示，她想以受害者家屬身分，以大安文山市議員身分，請大安人想一想，我們要選出一位堅持廢死的立委嗎？

苗博雅回應，遺憾王欣儀生命遭遇如此劇痛，雖然事件發生時，她尚未出生，從王字裡行間也能同理至今難以平復的心情，她也認為王欣儀支持死刑是合情合理。死刑存廢有如核電存廢，是公共議題，應該理性思辨，大家不同想法可以互相尊重。

她說，羅智強操弄廢死議題的手法是標準的假道學偽君子。前總統馬英九執政時期，引進兩公約立法，讓廢除死刑成為國家長期政策方向，當時羅身為馬核心幕僚根本沒出來反對，現在羅要選立委才假裝支持死刑，欺騙人民感情，非常虛偽。

苗博雅直言，已經5度公開邀約辯論，主題、時間、地點都讓他選，有問題就趕快公開辯論，別再耍弄偽君子岳不群的陰險手段。

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