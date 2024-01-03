象限儀座流星雨來了！1/4大爆發　「時間、觀賞地點、直播」一覽

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象限儀座流星雨有可能2024年最強的流星雨，不過通常極大期很短暫，只有短短6小時，其特色是流星速度中等，這些流星通常不會留下持久的軌跡，但經常會產生明亮的火球，象限儀座流星雨的來源研經究表示應該是小行星196256（2003 EH1）所分離出來的碎屑。
此外，象限儀原是古代用於測量星體位置的儀器，1795年被列入星座名錄。然而現今象限儀星座其實已經除名，但流星雨的命名將象限儀保留下來。
🟡2024象限儀座流星雨出現日期、時間
台北市立天文館研究助理段皓元說明，象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，大約在週五（1月5日）凌晨0時從東北方升起，但此時已過了極大期，極大期預計發生在台灣時間週四晚上7時左右，預測的每小時天頂流星數（ZHR）大約為80顆，甚至短時間內上看110顆都有可能。
🟡象限儀座流星雨方位、觀賞技巧
段皓元指出，象限儀座流星雨的輻射點雖然是從東北方升起，但實際上，流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見象限儀座流星雨的美貌。
🟡2024象限儀座流星雨天氣、月相
段皓元提及，1月4日是農曆23日，當天的月亮是「下弦月」，週五凌晨0時30分月亮會升起，月光會影響象限儀座流星雨的可見度，因此觀測條件較一般。想觀賞象限儀座流星雨的民眾可考慮在週四入夜後至午夜之前進行觀察。
天氣部分，中央氣象署則指出，雖然有大陸冷氣團影響，但環境轉乾，各地都是多雲到晴，降雨較少，對於想看流星雨的民眾影響不大。
🟡2024象限儀座流星雨線上直播
天氣晴朗，民眾可以外出抬頭直擊象限儀座流星雨劃越天際的美景，但考慮到流星雨爆發期短，且時間點在平日，若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會在1月1日晚間8時起，在於YouTube進行線上直播，將流星雨實況帶到觀眾眼前。
🟡看完象限儀座流星雨 水星西大距1/12接力登場
段皓元分享，象限儀座流星雨在週四爆發完後，1月8日清晨，殘月、金星、水星與火星將在東南方天空排成一列，早起的朋友們也可以抬頭觀賞，此外，水星在1月12日到達西大距，與太陽相距達23.5度，亮度-0.3等，清晨5時許升起後，與上方的金星並列為天空中最亮，也是最後消失於曙光中的兩顆明星。