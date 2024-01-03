羽田機場爆炸起火一瞬間！飛行員提醒「3關鍵」決定生死
日本航空一架客機昨（2日）下午17時47分於東京羽田國際機場與海上保安廳飛機發生擦撞，隨後起火燃燒，其中海保廳機上5人死亡、機長重傷，但日航班機上379人全員逃生成功，相關消息在國內掀起高度關注。在社群媒體上，一名日本飛行員從小告誡女兒搭飛機時的「自保3件事」也在此時吸引大批日本民眾朝聖按讚，並稱感謝這些有用資訊。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本一名女網友日前藉由社群平台X（前稱推特）分享了身為飛行員的爸爸從小不斷提醒她，「在飛機上必須注意的3件事」，依序為飛機起降時保持清醒、起降時一定要穿著鞋子、千萬不可穿著高跟鞋登機，「對乘客來說，方便跑動與沒有跟的鞋子才是乘客的最好選擇，這將決定事故發生時乘客的命運」。
該名女網友也提到，父親告訴她有20%的飛機事故發生在起飛期間，有50%則發生在降落期間，意外發生當下「如何逃跑」意味著生與死之間的抉擇，而起降期間「繫好安全帶」、「起飛與降落時別睡著、保持清醒」也同樣相當重要。
這篇文章吸引了超過15萬名日本網友朝聖，留言紛紛感謝這些資訊表示，「感謝提供有用的資訊，我也會努力保護自己和家人」、「穿可以跑的鞋子很重要」、「感謝提供資訊，運動鞋絕對是飛行時最好穿的單品」。
日本首相岸田文雄2日晚間致哀，表示「逝去的職員對於災區及災區民眾抱有高度使命感以及強烈責任感，對此相當遺憾」，另一方面關於日航客機全員成功逃出，岸田指出「是日航、機場等職員以及乘客的冷靜因應的成果，對此表達感謝之意」。