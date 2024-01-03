前往賑災路上！羽田機場海保機遭撞　機長命危、其餘5人全罹難

羽田機場爆炸起火一瞬間！飛行員提醒「3關鍵」決定生死

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本航空一架客機昨（2日）下午17時47分於東京羽田國際機場與海上保安廳飛機發生擦撞，隨後起火燃燒，其中海保廳機上5人死亡、機長重傷，但日航班機上379人全員逃生成功，相關消息在國內掀起高度關注。在社群媒體上，一名日本飛行員從小告誡女兒搭飛機時的「自保3件事」也在此時吸引大批日本民眾朝聖按讚，並稱感謝這些有用資訊。

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日本一名女網友日前藉由社群平台X（前稱推特）分享了身為飛行員的爸爸從小不斷提醒她，「在飛機上必須注意的3件事」，依序為飛機起降時保持清醒、起降時一定要穿著鞋子、千萬不可穿著高跟鞋登機，「對乘客來說，方便跑動與沒有跟的鞋子才是乘客的最好選擇，這將決定事故發生時乘客的命運」。

該名女網友也提到，父親告訴她有20%的飛機事故發生在起飛期間，有50%則發生在降落期間，意外發生當下「如何逃跑」意味著生與死之間的抉擇，而起降期間「繫好安全帶」、「起飛與降落時別睡著、保持清醒」也同樣相當重要。

這篇文章吸引了超過15萬名日本網友朝聖，留言紛紛感謝這些資訊表示，「感謝提供有用的資訊，我也會努力保護自己和家人」、「穿可以跑的鞋子很重要」、「感謝提供資訊，運動鞋絕對是飛行時最好穿的單品」。

日本首相岸田文雄2日晚間致哀，表示「逝去的職員對於災區及災區民眾抱有高度使命感以及強烈責任感，對此相當遺憾」，另一方面關於日航客機全員成功逃出，岸田指出「是日航、機場等職員以及乘客的冷靜因應的成果，對此表達感謝之意」。


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