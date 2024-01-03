特企／SYM冠軍王者再進化　JET SL+展現神級「控制馭」

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熱刀切奶油般的過彎操「控」
JET SL+擁有水冷同級距中最短的1290mm前後輪軸距，搭配同級最輕量的127kg車重，造就輕快靈活的過彎動態。再加上45.3°的最大傾角與SYM獨家的A.L.E.H零後仰懸吊技術，讓每一個彎道都臣服在騎士的腳下，造就隨心所欲的騎乘體驗。
安全至上的「制」動性能
延續JET SL的前輪260mm大碟盤+單向雙活塞卡鉗，搭配後輪220mm碟盤+對向雙活塞卡鉗，提供充足的制動力；同時搭載BOSCH 10.3 ABS系統與TCS循跡防滑系統避免操控失誤外，JET SL+還將配胎升級為MAXXIS R1N性能胎，抓地力再提升，提升騎乘安全性與操控。
人車合一的駕「馭」享受
升級158c.c水冷動力，最大馬力15ps；最大扭力1.43kg-m，搭配輕量化車身，0-100公尺加速僅需7.5秒。配合強悍動力同步優化周邊傳動系統：更換新式強化皮帶、離合器提片加厚、齒輪箱強化與普利配重優化。將精心調教後最平衡的性能表現提供給車主。
除了在操控、制動、駕馭全方面提升外，JET SL＋在外觀上導入全新空力車頭造型，與銳利展翼意象新款尾燈，從外觀就展現操控王者的氣息，同時雙黃警示燈、USB 3.0充電座、彩色LCD儀表等實用性配備也沒缺席，不論是在賽道上或是每日的通勤路上都是騎士的最佳夥伴。
JET SL+上市首購期間享優惠四重送
第一重：5,000元優惠(4,000元購車金直扣+1,000元禮券)
第二重：24期0利率
第三重：首購期間加贈戰將安全帽
第四重：分期再送五百萬安心險
JET SL+上市首購優惠價105,800元起（不含牌險、配件，已扣除上述優惠）
※詳細請以官網公布為主，首購優惠價105,800元（不含牌險、配件）=JET SL+建議售價110,800元（不含牌險、配件）-購車金4,000元直扣-禮券1,000元。
JET SL+ 操駕神級控制馭 六都試乘體驗會
為了讓廣大消費者都能實際體驗JET SL+的控制馭操駕感，將於1/6起於六都陸續展開JET SL+試乘體驗會，歡迎消費者朋友們留意官網試乘會報名公告訊息。
北部
台北場：1/6(六) 大台北駕訓班(台北市北投區大度路三段185號)
桃園場：1/14(日) 太子駕訓班(桃園市中壢區後寮二路339號)
新北場：1/21(六) 大龍港駕訓班(新北市汐止區忠一街9巷12號)
中部
台中場：1/14(日) 高速駕訓班(台中市西屯區西屯路三段81-1號)
南部
高雄場：1/28(日) 大發駕訓班(高雄市鳳山區國泰路一段133號)
台南場：2/4(日) 成功駕訓班(台南市永康區中正二街211號)
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