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酸賴皮寮違建、卡中捷藍線　廖偉翔秀限量百罐「台灣賴啤」

▲廖偉翔今與立委王鴻薇直播時，秀出自製選舉小物「台灣賴啤」。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.03）
▲廖偉翔今與立委王鴻薇直播時，秀出自製選舉小物「台灣賴啤」。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.03）

記者顏幸如／台中報導

國民黨台中市立委候選人廖偉翔今與立委王鴻薇直播時，秀出自製選舉小物「台灣賴啤」飲料，包裝上分別寫著「違建賴著不拆」及「藍線賴著不蓋」，紛紛留言喊「想要」，廖偉翔宣佈限量百罐，可到競選總部現場領取。不過他也坦言，是購買鋁罐飲料再貼上團隊自製的包裝貼紙，並非特別訂製。

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廖偉翔今（3）日與王鴻薇在網路直播享用台中早餐炒麵搭東泉辣椒醬，並秀出「台灣賴啤」，王鴻薇直呼年輕人好有創意。廖偉翔則笑說，限量百罐的「台灣賴啤」非常熱門，身邊親朋好友都想拿一罐，但他還是頂住壓力，「一定要優先留給網友」，他強調飲料無酒精成份，也非競選募款小物，只要來競選總部現場即可免費領取，送完為止。

▲「台灣賴啤」諷刺賴清德老家違建爭議。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.03）
▲「台灣賴啤」諷刺賴清德老家違建爭議。（圖／廖偉翔競總提供，2024.01.03）
廖偉翔說，賴清德針對萬里違建、欠稅爭議，不僅以礦工之子當擋箭牌「賴著不拆」，還反過來攻擊別人；前陣子到台中輔選，抹黑盧秀燕是中捷進度延宕的兇手，高雄黃線83天火速通過，台中藍線卡了260天遲遲不開會，就是「賴著不蓋」。「賴著不拆」與「賴著不蓋」就是綠營的大作之一，用一個「賴」字貫穿賴清德再合適不過。

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