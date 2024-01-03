名家論壇》泰華眼裡的泰國／愛做善事、愛捐錢的泰國人

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在這種「我們才剛見面」的活動中，我感受到很具有泰國文化的元素，就是「捐款活動」。我不確定其他國家是否也有這樣的活動，但是對泰國人來說，這種活動已經超越傳統的「環保」或「愛心」等理由，演變成一種「朋友聚會」或「週末旅行」的形式。
在這裡並非要批評誰做得多做得少，或者評論誰有沒有參與。我想分享的是，泰國人非常喜歡捐款或捐贈物品，這不只是一種活動，更像是一種文化。泰國人對於捐贈沒有特定的限制，不論是金錢還是物品，無論好壞，他們都樂意捐助。
首先，從捐給寺廟開始說起。像是佛教的「守夏節」，這個節日通常在七至八月，根據泰國農曆而定，每年日期都不同。這個傳統活動的目的是為了防止和尚外出乞食，避免破壞民眾的農田等等。和尚需要在寺廟內守夏三個月，而這時候泰國人通常會前去捐款，捐一些日常用品給寺廟。
此外，一些捐款活動可能是為了在寺廟裡興建新的建築、大樓、佛殿等等。在這種情況下，你會經常收到白色信封，這是一種捐款的邀請，通常在辦公室或公司內發放。另外，當你在餐廳或小店用餐時，可能會看到一顆裝有錢的樹木形象的夾子，這也是一種捐款方式。任何經過的人如果有意參加，可以夾上紙鈔，就像是吃飽了飯後心滿意足的概念。
如果你造訪當地的寺廟，你會看到很多募款箱，有的地方排得像牆壁一樣密密麻麻。每個箱子上都會寫明捐款的用途，例如為無名死者購置棺材、修建佛殿、贊助和尚的活動、興建廁所、支持兒童等等。由於泰國人熱衷於在寺廟捐款，成為募集資金的有效途徑。
除了寺廟，接下來是有關醫院的捐款活動。之前，泰國最紅的樂團「Bodyslam」的主唱，被位於華欣附近的醫院邀請參加跑步活動。然而，他希望能夠鼓勵更多人參與捐款，於是他從曼谷跑到華欣，全程400公里，花了10天的時間，成功籌得7千萬泰銖。第二次，他更挑戰自己，從泰國最南跑到最北，總距離達2215公里，歷時兩個月，最終籌得超過十幾億泰銖。還有其他藝人選擇不同的方式，例如游泳跨越湄公河，也成功籌得八千多萬泰銖。
不僅如此，近年來還發生了有關偷獵黑豹的案件，一些樂團舉辦大型活動，將全部利潤捐贈給動物保護基金會。因此，可以說泰國的藝人們非常積極參與各種募款活動，使得泰國成為擁有最多藝人參與捐款活動的國家之一。
除了捐贈給寺廟和醫院，還有一些其他形式的慈善活動，例如捐贈外套給山上的孩子、捐款興建學校，以及一些直接募款，然後組織人群一同參與建造學校、廁所、圖書館等項目。這些活動吸引了大量人參與，各種規模的公司每年也都舉辦這樣的慈善活動。
在一些咖啡廳或餐廳，你可能會看到櫃檯上擺放各種募款箱。很多人可能會誤以為是放小費的地方，但實際上大多數都是捐款箱。在百貨公司裡，通常正中央也會設置募款箱，收集金錢或衣物等物資。
此外，許多電視節目也進行這種捐款活動。例如，歌唱比賽或其他表演類節目，贏家可以獲得獎學金（在泰國的比賽中，有獎金的活動通常被稱為獎學金）。這類節目不僅提供娛樂，還為慈善事業提供了支持。泰國人普遍對這樣的節目情有獨鍾。另外，過去觀看的YouTuber或網美的頻道，至少會有一個影片是關於他們參與善事活動的。
實際上，最令人啼笑皆非又可悲的事情之一是，近年來泰國發生了多起水災，規模之大超越政府單位的處理能力。當政府面臨資金不足的問題時，他們提出了一個特別的主意，那就是向民眾募款，高層政府官員，甚至包括內閣成員或總理，都親自參與接受來自民眾的捐款電話。
在疫情期間，泰國也面臨了許多危機，這與全球的情況相似。當時最明顯的現象之一是，我觀察到泰國人無論自己擁有與否，都會分享他們的金錢或物品，提供給有需要的人。
這篇文章並非評論泰國人有多麼充滿愛心等等，因為如果政府能夠有效地照顧人民，或許就不會有這麼多需要透過捐款的項目。然而，這些慈善活動確實已經成為泰國人生活的一部分，可以形容成一種像每天洗兩次澡一樣的習慣。當朋友們不知道該做什麼時，參與慈善事業成為他們的其中一個選擇。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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