質疑反黑金貪腐跳票、賴皮寮未申報　黃國昌批賴清德誠信破產

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黃國昌痛罵賴清德誠信破產，辯論會未答的問題太多，共諜洩密案民眾黨總統候選人柯文哲說要加重刑責，打抗中保台牌的賴清德卻不敢回答。黃國昌也質疑民進黨反滲透法至今辦多少人？只會炒作口號，真正處理起來軟趴趴，2019年王立強案就是不了了之。
黃光芹也譴責事實查核中心變事實扭曲中心，為權貴為政客服務，對賴清德萬里老家違建沒繳稅、沒執照，哪裡合法？查核了什麼？黃國昌則指出，賴清德沒誠實申報「賴皮寮」、未依法強制信託，明顯違法，所以才去監察院檢舉。不料，監院沒人出面接受，大家在外面枯等２小時，監察院長陳菊還瞎扯高雄行程卻與立委候選人李柏毅所言兜不攏，黃國昌問：「監察院要包庇賴清德到什麼時候?」
黃國昌以民進黨前秘書長洪耀福插手國家科學城物流為例，把黨營事業主管叫去中央黨部喬事，黨國不分破壞國家體制，謀私舞弊才是現實的民進黨。
黃國昌細數蔡八年跳票政績，承諾過的「集會遊行法」修了嗎？「反媒體壟斷法」在哪裡？「兩岸協議監督條例」又在哪裡? 黑金貪腐、學倫問題，去年全黨挺一人，賴清德還在去年1月14日上任主席到台南說要檢討反省，現在處理到哪裡？他怒嗆民進黨拿到政權後，無法無天傲慢到難以想像。
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