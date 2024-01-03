「在路上」幕後拍攝曝光！蔡、賴親自駕車有維安限制　以虛擬拍攝

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《在路上》於昨日晚間9點，分別於蔡英文、賴清德、蕭美琴三人的社群平台（YouTube、Facebook、Instagram）上架，首播時，賴清德的YouTube頻道瞬間湧進1萬人在線觀看。截至3日中午，《在路上》在蔡英文FB粉絲專頁上便累積3萬讚、4500分享、13.6萬觀看數；賴清德的粉絲專頁更有5萬讚、4000分享、30萬觀看數；蕭美琴的粉專也有1.1萬讚、800分享、3萬觀看，紛紛突破3人近期臉書粉專表現，《在路上》於3人各社群平台上，總共累計突破400萬次觀看，更超過 2 萬人分享。
對此，競總人士提到，製作團隊透過前期外景拍攝方式，將相關的道路周邊畫面放入虛擬攝影棚的LED牆面，透過拍攝手法，營造出車中人員幾近真實在駕車的畫面，這個手法，在近期的商業影片中就常被使用在汽車廣告、公路電影的車拍畫面，省去許多實地外景拍攝，因氣候、交通安全管制的限制問題。
該人士提到，虛擬攝影棚近來已被國內外影視產業廣為使用，由於科技的進步，讓過去必須搭實景的時代劇、或是因現地限制的相關外景場面，都能使用虛擬攝影棚的方式去克服過去的拍攝限制。
上述人士指出，國內相關的硬體設備仍尚待離國外知名片廠硬體設備有段距離，蔡總統與賴副總統在拍攝現場，得知目前影視產業所遇到的挑戰，也期許未來將仍投入更多資源，讓這項技術能更未精進，提供影視產業更完善的拍攝環境，讓台灣能產出更多、更完美的作品。
另外，也有網友分享影片中場景，包含台北內湖環東大道、新北市淡水北新路、台北市北投、宜蘭縣五結利澤西路、新北市瑞芳台2線、 新北市 三芝台2線、 新竹縣北埔台3線。
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