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大安立委選戰聚焦廢死議題　苗博雅指問題在幫派滲透校園

▲台北市議員苗博雅。（圖／NOWnews資料照）
▲台北市議員苗博雅。（圖／NOWnews資料照）

記者邱新博／台北報導

台北市大安區立委選戰近日聚焦死刑存廢議題，國民黨候選人羅智強日前喊話要民進黨對手苗博雅回答對廢除死刑的態度。對此，苗博雅則表示，她早已明確指出關鍵在幫派滲透校園，更多次約羅智強公開辯論，她質問羅智強，「你何時才敢光明磊落辯論」？

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苗博雅表示，羅智強不敢辯論怕被打臉，只會發罐頭簡訊，真的讓人想起羅一路走來的廢物事蹟，油電雙漲、民不聊生、馬王政爭、毀憲亂政、頂新友友、強推服貿、落跑桃園、隱匿財產、反對軍購、打壓潛艦、抹黑國軍、重啟服貿、開放中生來臺就業、四處選舉到處撈，每一筆不只搞垮國民黨更搞亂臺灣。

苗博雅指出，操弄廢死議題無法掩蓋羅智強是廢物的事實，殺警案前科犯當國民黨中常委，羅智強不敢講話，傷害致死殺人未遂多重前科犯鍾東錦是羅智強的好麻吉，小強現在裝正義？

苗博雅續指，馬英九執政期間立院多數，立法把國際人權兩公約引進成為國內法，馬英九推動廢除死刑核心幕僚羅智強當時不說話現在才演戲，發生在新北的案件，羅智強只問臺北的立委候選人，不敢問新北市長，遇到藍營就裝瞎。消費悲劇成就羅智強的選舉，更是廢中之廢才會幹的事。


苗博雅，問題在幫派滲透校園，主張制定臺版《暴力團對策法》修法嚴罰「招募未成年人加入幫派罪」、「招募未成年人入幫派」比照「販賣一二級毒品」列為優先掃黑打擊對象，列管的未成年幫派成員涉犯重罪，立即重點掃黑抄掉所屬幫派老巢，羅智強拿不出辦法只會畫錯重點、只會喊搜書包，把老師推到對抗黑道的第一線，這是害老師不是愛學生。


苗博雅直言，如果羅智強對我有任何問題歡迎隨時辯論，再說一次，時間、地點、主題隨你指定，我左手讓你、右手也讓你，我們光明磊落比一場，如果連我讓到這樣都不敢，那就讓人看破手腳，別再噴口水了。

苗博雅今天再說，她主張「教育三多」：多語言、多文化、多部門，而「多部門」的協作，結合「校門內、校門外」的資源，政府機關橫向聯繫，整合公私部門力量，一起為維護優質、均質、安全的學習環境貢獻，以最近大家所關心的校園安全為例。校園中最危險的問題，在於「幫派滲透校園」；面對幫派滲透校園，畫錯重點喊搜書包不但沒用，而且是把教育專業的老師推到第一線面對危險。這是害老師，不是愛學生。

苗博雅主張，維護校園安全，需要警政單位協作，要制定「多部門」的力量，臺版《暴力團對策法》修法嚴罰「招募未成年人加入幫派罪」、「招募未成年人入幫派」比照「販賣一二級毒品」列為優先掃黑打擊對象，讓教育不再只是校門內的事，不再只是老師、家長的事。養育一個孩子，需要全村的力量。提升教育品質，需要政府和民意機關的協力。

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