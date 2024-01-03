大安立委選戰聚焦廢死議題　苗博雅指問題在幫派滲透校園

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苗博雅指出，操弄廢死議題無法掩蓋羅智強是廢物的事實，殺警案前科犯當國民黨中常委，羅智強不敢講話，傷害致死殺人未遂多重前科犯鍾東錦是羅智強的好麻吉，小強現在裝正義？
苗博雅續指，馬英九執政期間立院多數，立法把國際人權兩公約引進成為國內法，馬英九推動廢除死刑核心幕僚羅智強當時不說話現在才演戲，發生在新北的案件，羅智強只問臺北的立委候選人，不敢問新北市長，遇到藍營就裝瞎。消費悲劇成就羅智強的選舉，更是廢中之廢才會幹的事。
苗博雅，問題在幫派滲透校園，主張制定臺版《暴力團對策法》修法嚴罰「招募未成年人加入幫派罪」、「招募未成年人入幫派」比照「販賣一二級毒品」列為優先掃黑打擊對象，列管的未成年幫派成員涉犯重罪，立即重點掃黑抄掉所屬幫派老巢，羅智強拿不出辦法只會畫錯重點、只會喊搜書包，把老師推到對抗黑道的第一線，這是害老師不是愛學生。
苗博雅直言，如果羅智強對我有任何問題歡迎隨時辯論，再說一次，時間、地點、主題隨你指定，我左手讓你、右手也讓你，我們光明磊落比一場，如果連我讓到這樣都不敢，那就讓人看破手腳，別再噴口水了。
苗博雅今天再說，她主張「教育三多」：多語言、多文化、多部門，而「多部門」的協作，結合「校門內、校門外」的資源，政府機關橫向聯繫，整合公私部門力量，一起為維護優質、均質、安全的學習環境貢獻，以最近大家所關心的校園安全為例。校園中最危險的問題，在於「幫派滲透校園」；面對幫派滲透校園，畫錯重點喊搜書包不但沒用，而且是把教育專業的老師推到第一線面對危險。這是害老師，不是愛學生。
苗博雅主張，維護校園安全，需要警政單位協作，要制定「多部門」的力量，臺版《暴力團對策法》修法嚴罰「招募未成年人加入幫派罪」、「招募未成年人入幫派」比照「販賣一二級毒品」列為優先掃黑打擊對象，讓教育不再只是校門內的事，不再只是老師、家長的事。養育一個孩子，需要全村的力量。提升教育品質，需要政府和民意機關的協力。