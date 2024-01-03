▲升級 158c.c 水冷動力！SYM JET SL+ 新台幣 105,800 元上市

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SYM JET車系於2021年水冷化推出JET SL之後，除了在TSR比賽中延續JET車系賽道王者的地位，更是在去年拿下了JET車系的第一百座冠軍。同時良好的操駕感受與豐富的改裝潛力也深受消費者喜愛，不只是全年度市場高階運動車款第一名，更是囊括了125c.c.運動速克達6成的市場佔有率。
JET SL推出後，許多消費者都期待能推出更強大動力的版本，為了滿足市場對於性能的渴望，SYM讓JET車系持續進化，讓動力升級且與操控達成完美平衡推出JET SL+，且維持車款濃厚的賽事DNA，全車以「控.制.馭」三項主軸為核心，利用賽事奪冠經驗，進行全面的升級進化。
同級最短軸距與最輕車重
JET SL+擁有水冷同級距中最短的1290mm前後輪軸距，搭配同級最輕量的127kg車重，造就輕快靈活的過彎動態。再加上45.3°的最大傾角與SYM獨家的A.L.E.H零後仰懸吊技術，造就隨心所欲的騎乘體驗。
動力升級安全進化
升級158c.c水冷動力，最大馬力15ps；最大扭力1.43kg-m，搭配輕量化車身，0-100公尺加速僅需7.5秒。配合強悍動力同步優化周邊傳動系統：更換新式強化皮帶、離合器提片加厚、齒輪箱強化與普利配重優化。將精心調教後最平衡的性能表現提供給車主。
延續JET SL的前輪260mm大碟盤+單向雙活塞卡鉗，搭配後輪220mm碟盤+對向雙活塞卡鉗，提供充足的制動力；同時搭載BOSCH 10.3 ABS系統與TCS循跡防滑系統避免操控失誤外，JET SL+還將配胎升級為MAXXIS R1N性能胎，抓地力再提升，提升騎乘安全性與操控。
除了在操控、制動、駕馭全方面提升外，JET SL＋在外觀上導入全新空力車頭造型，與銳利展翼意象新款尾燈，從外觀就展現操控王者的氣息，同時雙黃警示燈、USB 3.0充電座、彩色LCD儀表等實用性配備也沒缺席，不論是在賽道上或是每日的通勤路上都是騎士的最佳夥伴。
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