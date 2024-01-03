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台大五姬近況曝光！「獸醫乃」成台大教授　只有她還在演藝圈

▲台大五姬陳匡怡（左下）、翁滋蔓（右上）、吳依潔（中）、劉乃潔（右下）、余函彌（左上）在各領域有不錯發展，劉乃潔現為台大獸醫系助理教授，唯一還在演藝圈的只有翁滋蔓。（圖／翻攝余函彌微博，翁滋蔓、陳匡怡、吳依潔、劉乃潔臉書）
▲台大五姬陳匡怡（左下）、翁滋蔓（右上）、吳依潔（中）、劉乃潔（右下）、余函彌（左上）在各領域有不錯發展，劉乃潔現為台大獸醫系助理教授，唯一還在演藝圈的只有翁滋蔓。（圖／翻攝余函彌微博，翁滋蔓、陳匡怡、吳依潔、劉乃潔臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

在網路上竄起、畢業於國立台灣大學的五位美女「農推蔓」翁滋蔓、「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔和「獸醫乃」劉乃潔被封為「台大五姬」，而這些綽號是由PTT上的網友取名的，分別把各個女生的科系跟名字結合。陳匡怡近年淡出演藝圈，上個月被拍到當街脫衣試穿，眾人也好奇台大五姬現在近況如何？

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五位美女只剩翁滋蔓還活躍在演藝圈，她曾演出戲劇《我的自由年代》，還有主持節目、發行唱片，影視歌三棲，去年還在超夯實境節目《全明星運動會》第四季上有精彩表現。去年11月她被周刊拍到與混血男幽會，男方身分被起底，正是坐擁千億的萬海家族長女陳慧穎之子，是個超級富四代。

▲翁滋蔓自爆，訓練時頭被鐵餅砸到，送醫診斷為「後腦勺部分受重擊。」（圖／翻攝自翁滋蔓IG）
▲台大五姬唯一還在演藝圈的只有翁滋蔓。（圖／翻攝自翁滋蔓IG）
吳依潔為前新聞主播，2014年與神旺大飯店董事長蔡衍榮的獨子蔡紹仁結婚，2015年產下女兒，婚後投入家庭，淡出螢光幕前。去年11月才因「帶防狼噴霧過境香港被留有案底」一事登上新聞版面。

▲吳依潔香港留案底。（圖／吳依潔IG）
▲吳依潔嫁入豪門後淡出螢光幕前。（圖／吳依潔IG）
余函彌曾短暫進入演藝圈5年，當過主持人、演員及歌手，演過《我可能不會愛你》、《剩女保鏢》，最後因不愛受關注而退出演藝圈，轉而經營服飾店「yuyu active」，月營收最高能達2000萬元，還獲得友銓電子（5321）入股50%，相當不簡單。

▲資工彌（余函彌）前陣子在個人 IG 貼文，被眼尖網友發現長得「不像了」，面對網友留言詢問，大方承認整容，近日卻遭指「又進化了」，臉部變化再度引發網友熱議。（圖／翻攝自余函彌 IG ）
▲資工彌（余函彌）因不愛鎂光燈而退出演藝圈。（圖／翻攝自余函彌 IG ）
五姬唯一沒進入演藝圈的就是劉乃潔，她畢業後前往英國劍橋大學進修，專心攻讀獸醫專業，2016年取得劍橋大學獸醫博士學位，目前是台大獸醫系助理教授，也是國內短吻犬呼吸道專家。

▲劉乃潔現在為台大獸醫系助理教授。（圖／台大小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室臉書）
▲劉乃潔現在為台大獸醫系助理教授。（圖／台大小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室臉書）
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