台大五姬近況曝光！「獸醫乃」成台大教授 只有她還在演藝圈
在網路上竄起、畢業於國立台灣大學的五位美女「農推蔓」翁滋蔓、「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔和「獸醫乃」劉乃潔被封為「台大五姬」，而這些綽號是由PTT上的網友取名的，分別把各個女生的科系跟名字結合。陳匡怡近年淡出演藝圈，上個月被拍到當街脫衣試穿，眾人也好奇台大五姬現在近況如何？
記者薛羽彤／綜合報導
五位美女只剩翁滋蔓還活躍在演藝圈，她曾演出戲劇《我的自由年代》，還有主持節目、發行唱片，影視歌三棲，去年還在超夯實境節目《全明星運動會》第四季上有精彩表現。去年11月她被周刊拍到與混血男幽會，男方身分被起底，正是坐擁千億的萬海家族長女陳慧穎之子，是個超級富四代。
吳依潔為前新聞主播，2014年與神旺大飯店董事長蔡衍榮的獨子蔡紹仁結婚，2015年產下女兒，婚後投入家庭，淡出螢光幕前。去年11月才因「帶防狼噴霧過境香港被留有案底」一事登上新聞版面。
余函彌曾短暫進入演藝圈5年，當過主持人、演員及歌手，演過《我可能不會愛你》、《剩女保鏢》，最後因不愛受關注而退出演藝圈，轉而經營服飾店「yuyu active」，月營收最高能達2000萬元，還獲得友銓電子（5321）入股50%，相當不簡單。
五姬唯一沒進入演藝圈的就是劉乃潔，她畢業後前往英國劍橋大學進修，專心攻讀獸醫專業，2016年取得劍橋大學獸醫博士學位，目前是台大獸醫系助理教授，也是國內短吻犬呼吸道專家。
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