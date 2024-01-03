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陳建仁首度受訪　讚賴清德接地氣、蔡英文讓世界看見台灣

▲陳建仁接任閣揆即將滿周年，首度接受媒體專訪誇讚蔡英文讓世界看到台灣，而賴清德接地氣會是很好的領導者。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供）
▲陳建仁接任閣揆即將滿周年，首度接受媒體專訪誇讚蔡英文讓世界看到台灣，而賴清德接地氣會是很好的領導者。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁接任閣揆即將滿周年，今（3）日首度接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，對於總統蔡英文執政8年，陳建仁認為蔡英文沉穩且深思熟慮，也是勇敢行動的人，並留下一個讓全世界都看得見的台灣，而對於民進黨總統候選人賴清德，也誇讚其經歷整，相信以他的基層經驗會更接地氣，也會是個很好的領導者。

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陳建仁上接任閣揆即將滿周年，今日首度接受媒體專訪，他自信稱台灣在經濟發展、社會福利照顧與民主都做得很好，如外媒所稱，這是一個幾近完美卻被人忽視成果，但認為國際上沒有忽視台灣重要性，反而是國內有很多假消息，都不知道台灣在世界上排名很好，外國都看到台灣的好，國際評比也能看到台灣的成就，過去7年來，蔡政府方向正確並做的是對事，股市就是最好經濟櫥窗。

對於民進黨昨日推出全新廣告《在路上》，由總統蔡英文開車載著賴清德，再由賴接手駕駛載蕭美琴，象徵在對的路上交棒傳承。陳建仁誇讚賴清德很適合，表示賴清德跟自己一樣當過副總統跟行政院長，且從政以來當過國大代表、立委、台南市長等，經歷很完整，有悲天憫人的心，很謙卑、很踏實去做。

陳建仁表示，蔡英文是很沉穩、充滿深思熟慮的人，也很很勇敢行動，而賴清德也會是很好領導者，相信以他的經驗、基層經驗更能接地氣，將台灣未來需要發展方向掌握很好。

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