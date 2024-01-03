三星S24旗艦機1/18亮相！達人揭「8亮點」：演唱會拍照神機再進化

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之前頂規的Ultra版本大多採用微曲面的螢幕設計，但不少用戶會抱怨不好貼螢幕保護貼，據傳這年的S24 Ultra 螢幕會更平坦。
推測2：整體不會大改
廖阿輝指出，S24 預料會延續 S23 設計，推測 S25 才會大改，因S22 Ultra推出時同時取消了Note產品線，S22 Ultra比較像是Note的新機，如果三年一大改的邏輯之下，很有可能S25 Ultra才會是結合 S 和 NOTE 系列的機型。
推測3：推出鈦金屬的鈦色
Tim哥和廖阿輝認為今年有可能會跟進蘋果推出鈦金屬色系，但預料會比蘋果的顏色更好。
推測4：S8G3 for Galaxy 處理器
向來 S 系列都會配置頂規的處理器，預估Galaxy S24 Ultra會使用高通驍龍Gen 3 for Galaxy處理器。
推測5：使用12G記憶體
S24 Ultra傳聞會使用Ultra是12GB記憶體，至於非Ultra會不會提升到12G？廖阿輝直言還不是很敢肯定，但現階段來看，8GB以上使用起來沒有太大問題。
推測6：螢幕升級
螢幕的部分，目前有傳聞指出除了Ultra會使用高解析度，有可能S24跟S24+也會同步配置高解析度螢幕，可能也會有LTPO螢幕。
推測7：望遠鏡頭
相機可能會延續2億像素，廣角(鏡頭)也不會有太大變化，亮點可能會在長焦鏡頭上，本來的3倍1000萬像素，有可能提升到5倍光學5000萬像素。
推測8：加入AI技術
應該可以看見更強的 AI 技術應用，像是鎖定人像拍攝拍照長焦的裁切優化，或是追焦，也可能會有即時通話翻譯等。
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