李亦伸專欄／雷霆還缺一塊「爭冠拼圖」

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雷霆中鋒Chet Holmgren 17分、7助攻、4火鍋，9投5中，其中三分球5投3中，他在禁區完美護框和協防能力，簡直就是上帝送給奧克拉荷馬的最大禮物。Holmgren今年場均17.7分、7.8籃板，投籃命中率5成5，三分命中率4成1。
Jalen Williams、Josh Giddey、Luguentz Dort三名關鍵配角成為雷霆極完美拼圖。
Jalen Williams經常扮演SGA身後最重要得分手，場均18分，投籃命中率5成18，三分命中率4成16。Giddey、Dort都能無限換防，從一號守到四號，運動能力、對抗性都很出色。
這支青年軍目前是西區戰績第二好球隊，僅次灰狼，進攻效率第五，防守效率第六，攻防都是精英級別球隊，或許雷霆還太年輕，仍欠缺一個穩定老將帶隊壓陣，但雷霆已經很接近成為一支必須被關注的「爭冠球隊」。
雷霆手裡擁有一大堆首輪籤，前七名得分手中，有五個都處於「新秀合約」紅利多多，雷霆在自由市場和交易市場都擁有很大發揮空間。
從陣容配置和進攻點來看，雷霆如果想要成為總冠軍級別球隊，他們還需要增加一名球星級前鋒。舉個例子，暴龍前鋒Pascal Siakam就是雷霆最完美爭冠拼圖。
203公分，29歲Palcal Siakam有總冠軍經驗，能持球、會單打、擁有自主得分能力，還能為隊友創造空間，今年球季場均22.4分、6.5籃板、5助攻，投籃命中率5成18，接近明星等級。
暴龍正在計畫出手Pascal Siakam，但要價很高，除了幾個首輪，還想要潛力新人。
雷霆應該是市場極少數能提供暴龍滿意報價的對家，兩首輪+兩新人+相關配套，應該能引起暴龍興趣和考慮。如果狠一點，雷霆可以附上三枚首輪，相信暴龍很難拒絕。
Pascal Siakam就是雷霆成為奪冠熱門球隊最完美選項。
奪冠必須要「掌握情勢、抓準時機、熟悉市場、果決出手」，不是等待，Pascal Siakam很多球隊都想要，雷霆也必須把握今年情勢。
西區大局，擁有三巨頭的快艇、太陽還沒回神，灰狼季後賽會疲軟，金塊板凳並不充裕，湖人還像遊魂，國王起起伏伏，雷霆只要拿下關鍵拼圖，就能一統西區，展現奪冠實力。
暴龍重建在即，至少兩枚首輪，必要可以三攻，暴龍在交易市場上很難找到雷霆這樣的買家，而且雷霆還需要有經驗底薪老將，暴龍想要出清板凳，重建未來，雷霆目標只有奪冠，時機就在眼前，雷霆不能錯失這個完美機會。
以雷霆現在這套陣容，鋒線需要提升高度，持球點和單打需要再提升，季後賽才不會得分當機、進攻受困，攻防兩端都能更符合總冠軍球隊規格。
打敗塞爾蒂克只是一個重要指標，季後賽情勢將完全不同， 雷霆必須在未來一個月做出決策，一個明星級鋒線和持球點，帶來側翼身高、對位和單打，雷霆今年在西區就能創造許多驚奇。