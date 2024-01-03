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農業部坡地金育獎　新北市府團隊獲四獎項、獎項數六都第一

▲新北市分別在直轄市組、服務團、區公所及個人獲得農業部坡地金育獎4獎項，將獎項獻給新北市府。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）
▲新北市分別在直轄市組、服務團、區公所及個人獲得農業部坡地金育獎4獎項，將獎項獻給新北市府。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）

記者吳嘉億／新北報導

農業部日前辦理「坡地金育獎」，新北市政府分別在直轄市組、績優服務團、績優區公所及個人傑出貢獻獲得4獎項，今（3）日利用市政會議前將榮耀獻給新北市副市長劉和然，讚許持續推動數位化管理守護新北市山坡地。

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新北市副市長劉和然表示，市府推動數位化管理，以創意推動友善水土保持環境，在坡地金育獎上獲得農業部肯定，也感謝各區公所、水土保持服務團及市府同仁為山坡地保育利用管理工作的努力與付出，期許市府同仁以專業的角度，持續把關水土保持安全。

新北市政府農業局表示，農業部每年均會考核各地方政府山坡地利用保育管理工作，新北連續2年獲全國直轄市組第2名；其中於山坡地保育管理上，以精確管理、環保節能、深耕推廣的精神推動，並創意改編翻拍影視劇集的宣導短片，還有推出科技水保線上教具、校園及戶外活動設攤宣導水土保持知識等，以各種幽默詼諧的方式傳遞水土保持知識。

另外在查報取締違規方面，新北市政府農業局指出，透過數位管理科技及定期巡查機制雙管齊下，制定每月違規熱點巡查路線，列管重大違規案件空拍影像列管，並藉由農村水保署衛星變異點監測山坡地開發案件，一旦接獲通報後，便可由公所派員前往制止，由市府各單位聯合現勘查證，遏止違規案件發生。

新北市政府農業局指出，獲得績優獎項的林口區公所，辦理第一線山坡地違規查報、制止，業務案件數佔總全新北市查報數7分之1，居全市之冠，獲頒全國「績優公所獎」獎牌；而新北市水保服務團提供民眾免費水土保持專業諮詢，一年高達500件，輔導超過1600位農民，服務績效優良，已連續3年獲評定為全國「績優服務團」。

▲農業部坡地金育獎獲績優獎項的林口區公所。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）
▲農業部坡地金育獎獲績優獎項的林口區公所。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）
獲得「個人傑出貢獻獎」的新北市政府農業局山保科長林祐德，除了協助推動全國首創的「水保審查百日內審定」外，還親自投入製作水保宣導短片，以生動的內容讓民眾活潑易懂，增加水保知識觸及率，首次提名即獲獎，受農業部委員肯定及認可。

▲農業部坡地金育獎獲個人傑出貢獻獎的新北市政府農業局山保科長林祐德。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）
▲農業部坡地金育獎獲個人傑出貢獻獎的新北市政府農業局山保科長林祐德。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.03）

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