農業部坡地金育獎　新北市府團隊獲四獎項、獎項數六都第一

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新北市政府農業局表示，農業部每年均會考核各地方政府山坡地利用保育管理工作，新北連續2年獲全國直轄市組第2名；其中於山坡地保育管理上，以精確管理、環保節能、深耕推廣的精神推動，並創意改編翻拍影視劇集的宣導短片，還有推出科技水保線上教具、校園及戶外活動設攤宣導水土保持知識等，以各種幽默詼諧的方式傳遞水土保持知識。
另外在查報取締違規方面，新北市政府農業局指出，透過數位管理科技及定期巡查機制雙管齊下，制定每月違規熱點巡查路線，列管重大違規案件空拍影像列管，並藉由農村水保署衛星變異點監測山坡地開發案件，一旦接獲通報後，便可由公所派員前往制止，由市府各單位聯合現勘查證，遏止違規案件發生。
新北市政府農業局指出，獲得績優獎項的林口區公所，辦理第一線山坡地違規查報、制止，業務案件數佔總全新北市查報數7分之1，居全市之冠，獲頒全國「績優公所獎」獎牌；而新北市水保服務團提供民眾免費水土保持專業諮詢，一年高達500件，輔導超過1600位農民，服務績效優良，已連續3年獲評定為全國「績優服務團」。
獲得「個人傑出貢獻獎」的新北市政府農業局山保科長林祐德，除了協助推動全國首創的「水保審查百日內審定」外，還親自投入製作水保宣導短片，以生動的內容讓民眾活潑易懂，增加水保知識觸及率，首次提名即獲獎，受農業部委員肯定及認可。