華航攜手陳耀訓！世界冠軍麵包登機　全艙等都吃得到

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華航經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，「冠軍奶油麵包」使用榮獲冠軍殊榮的丹麥奶油品牌 Lurpak，在機上不用覆熱，優雅細緻的奶油風味，入口後在嘴裡散化開來，奶香餘韻與清新滋味兼得，小小的圓形麵包，外表看似簡單卻一點都不簡單。「雲感紫米麵包」先將紫糯米熬煮成醬，再加入日本熊本製粉揉製的麵團之中，糯米增加了麵包的保濕力，在三萬呎的高空中，驚喜帶入像雲一樣的鬆軟口感。
此次華航與陳耀訓合作推出的4款麵包，除了冠軍作品「莓香絮語」為目前其門市銷售產品的迷你版外，其他3款麵包皆為陳耀訓依照機上環境、條件，為華航獨家設計開發的品項，只有搭乘華航才能品嘗到。
曾獲得世界麵包大賽冠軍的陳耀訓，以職人精神持續推出廣受歡迎的烘焙作品，著重天然、健康的食材，與華航誠懇待客、使用在地食材及長期致力環保永續的理念十分契合，雙方共同研發口感升級的機上麵包，融合台灣在地特色與全球口味共通性，讓經典碰撞創新，使旅客感受華航空中精緻餐飲的極致用心，也讓更多人有機會品味世界冠軍獨家設計的麵包。
此外，華航也透過 777-300ER 及 A350-900 客機長程線 Sky Lounge 的服務，支持小農特色產品，尋訪在地精選點心，實踐企業環保永續，本月精選花蓮的「秧田良品香草紅藜棒」、宜蘭的「三合餅鋪黑糖芝麻燒餅」、「嘉義優鮮椪柑橘瓣」、「福記日式豆干」，以及台中大甲的「紅櫻花法國麵包脆餅」。華航深入台灣各地，匯集地方特色產品，驕傲地呈現最豐盛的飲食文化，致力為旅客帶來更多元的美味風貌。