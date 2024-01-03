挺過疫情、景氣寒冬！港務公司估去年營收281億元創新高

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在離岸風電業務方面，配合政府能源轉型政策，台中港42號碼頭與安平港11號碼頭已於112年順利完工，台中港37、38號碼頭預計於114年完工，為第三階段風電開發需求作好準備，提供風電設施零組件之組裝及暫存空間。在旅運及水岸觀光部分，高雄港旅運中心在去年3月正式啟用，遠傳公司、承億酒店及昇恆昌也陸續進駐，花蓮港及蘇澳港旅運中心陸續完工；基隆港、高雄港迎來疫後郵輪觀光人潮，去年郵輪有320餘艘次到港，旅客約55萬人次，整體旅運績效已恢復至疫情前的5成。另台灣港群港區招商也繳出亮麗成績單，去年招商簽約案件達412件，成功引入民間資金267億元。
港務公司進一步補充，港口作為國內產業供應鏈的一環，除提供優質的服務外，更因應智慧科技與國際永續發展趨勢，提供有效率且低碳的服務。港務公司為提升港口營運效能及安全，於112年建置商港海氣象監測預警系統及地震速報系統提供即時港區資訊，並建置港區環境品質資訊平台，把關港區環境監測數據強化作業管理，同時因應2050淨零排放目標，積極推動智慧能源管理系統；為鼓勵航港產業推動數位轉型，每年提供6000萬獎勵金，近年超過30項創新提案提出申請，創造數位轉型投資金額高達5.24億元。此外，持續落實企業永續發展及友善職場的努力，也獲得多項殊榮的肯定，包含「TCSA台灣企業永續獎-運輸業金獎」、「TCSA台灣企業永續獎-循環經濟領袖獎」，及「亞洲最佳企業雇主獎」、「友善家庭職場獎」，並三度蟬聯「幸福企業金獎」。
港務公司強調，展望113年，港務公司將持續推動各項港埠建設，活化土地資產、拓展多元業務及招商開發，預估投資商機將超過300億元，並落實港群減碳路徑與政策，完善企業永續治理發展，此外，更將穩健推動智慧港口升級計畫，透過新興科技加速港口智慧化提升經營效能，並攜手航港產業邁向數位轉型發展，同時配合政府低碳、能源轉型政策，依循台灣港群減碳藍圖與路徑推動港區減碳，達成2030年減碳50%、2050年淨零排放之目標，以建構安全、效率、品質、永續的現代化港口。