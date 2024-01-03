坦言「年輕票流向民眾黨」 陳建仁盼社會多了解青年政策
行政院長陳建仁接任閣揆即將滿周年，今（3）日首度接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，過程中解釋政府社會住宅政策絕無跳票，政府也推動多項青年政策，但許多人卻轉而支持民眾黨總統候選人柯文哲。陳建仁坦言，最近確實有蠻多是流到民眾黨，但也向年輕人喊話，強調政府對年輕人的照顧除了加薪、減稅、增福利外，還包括青年就業補助計畫、青年購屋貸款等，但可能大家不曉得有這樣的政策，鼓勵年輕人多加了解，一起來申請。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，無論是2016或2020，民進黨能夠順利勝選，最主要的一個因素就是有年輕人的支持，年輕人對國家有很高的願景，有自己的看法跟想法，確實有期望就會有監督，有監督就會有檢討，而在檢討的過程當中，又聽到很多錯假的訊息，說政府沒有照顧年輕人，「最近確實有蠻多是流到民眾黨。」
陳建仁表示，政府也跟很多年輕朋友聊過，年輕人對於所謂的理性、科學、務實，就是應該要這樣子做，但是忘掉在施政的過程當中，真正地做到了哪些事情，要讓民眾要有所了解。希望年輕人多了解政府相關措施。
陳建仁說，實際上政府對於年輕人的照顧，除了加薪、減稅、增福利外，現在也推出蠻多好的政策，像青年就業補助計畫，還有青年購屋貸款計畫，希望年輕朋友多多來申請。實際上申請的門檻也相當地低，但可能大家不曉得政府有這樣的政策，因此也鼓勵年輕人多了解政府青年政策。
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