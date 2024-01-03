更新財產申報仍缺配偶資料　吳欣盈：一切依法處理

中選會去年12月5日公告副總統候選人財產申報資料，民眾黨副總統候選人吳欣盈因未申報比利時籍配偶財產，引起各界關注。吳欣盈在去年12月29日更新財產申報內容，新增兒子2筆存款共約新台幣16萬8169元，但仍未申報丈夫財產資訊。對此，吳欣盈今（3）日被問及此事，強調目前申報程序中，一切依法處理，不願多談。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣盈今日陪同民眾黨高雄市立委候選人曾尹儷到大社保元宮參拜，並展開車掃。媒體聯訪時，吳欣盈被問到配偶財產仍未申報一事，她表示，她都已經講過，目前申報程序中，一切依法處理。隨即結束聯訪，不再多談，上車展開車隊掃街。
吳欣盈競選辦公室發言人林子宇表示，每天都有找法務與會計人員確認，由於吳欣盈的配偶為外國籍，涉及雙方外交與法律層面甚廣，並且前陣子國外處於長假，許多機關處於休假狀態，競選辦公室仍在努力溝通。
根據公職人員財產申報法第12條第3項規定，有申報義務者無正當理由未依規定期限申報，或故意申報不實者，將處新台幣6萬元以上，120萬元以下罰鍰。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。