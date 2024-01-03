對手既然躺著選　郭倍宏：今天就放了我的總會長吧！

年輕人買房無頭期款　郭倍宏建議政府無償借10年

▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏在其競選總部舉辦「青年大拼盤 - 候選人與青年的直球對決」座談會，針對時下年輕人關心的購屋的議題認為政府應該借給年輕人當頭期款且10年不要利息。(圖／立委候選人郭倍宏競辦提供)
▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏在其競選總部舉辦「青年大拼盤 - 候選人與青年的直球對決」座談會，針對時下年輕人關心的購屋的議題認為政府應該借給年輕人當頭期款且10年不要利息。(圖／立委候選人郭倍宏競辦提供)

記者郭凱杰／高雄報導

選戰進入倒數，參選以來即積極推出各項福利政策的高雄市第六選區立委候選人郭倍宏，在其競選總部舉辦「青年大拼盤 - 候選人與青年的直球對決」座談會，郭倍宏也針對時下年輕人關心的購屋的議題以自己為例說，他是白手起家如何賺錢買房子存到人生存第一桶金。他也認為政府金庫有很多爛頭寸，應該借給年輕人當頭期款且10年不要利息。

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「青年大拼盤 - 候選人與青年的直球對決」座談會不僅邀請到台灣綠黨黨主席李菁琪、歐巴桑聯盟黨著急人林詩涵、Ｆight教會牧師張蒙恩、湖興里里長郭書成以及嚴懲研究所所長蕭清元等年輕從商或從政人員與大學生代表，一起暢談不同世代的孩子們在想什麼？特別的是，這場座談會連前鎮、小港選區的國民黨籍立候選人李明璇也來共襄盛舉。

郭倍宏表示，目前薪水是這麼低，跟三十年前是差不多，那時他踏入社會薪水是三萬塊，而那時候外勞的薪水一個月是六千多元，現在外勞的薪水已經兩萬七了，大家的薪水其實就等於外勞的薪水了。期間房價一直漲，郭倍宏質疑的說，年輕人有機會買到房子嗎？

郭倍宏認為，其實這個問題簡單講，房價會長都是政府自己帶頭賣那些土地，土地價格就一直往上漲。房價就是土地加上房子的價格，土地價格高的情況下房價怎麼可能低呢？他這次參選就提出一個政策，讓年輕人在沒有任何條件之下，都可以用你們用比租房子更低的價格去赴分期付款來買到房子。

郭倍宏說，作法很簡單，如果土地不要錢的話，房價就省一半，就政府來說台糖有很多土地，如果選擇在捷運站附近的土地，市區內也很多土地是荒廢不用的。我們把這些土地徵收過來就能蓋優質的青年住宅，找一般的建商來蓋。

當然買房子需要頭期款，郭倍宏也建議反正政府金庫有很多爛頭寸，借給年輕人10年不要利息。當有了頭期款就能買房子了，這樣政府也沒有花到錢，因為它的錢本來就是在金庫裏頭沒有用，我們十年後再把錢還給銀行，政府沒花到什麼錢。

郭倍宏也建議，每個月分期付款利率低一點，分期付款繳的利息可以減稅。他這個政策把它實行下去的話，大家都可以買房子，而且不是買社會住宅，而是買優質的房子。年輕人如果你覺得你的單位太小，那兩個人結婚就有兩個單位，甚至如果要加上父母貼一點錢，房子可以更大。按照他這樣的政策，大家都可以買房子。這不是空談，新加坡以前就說高中畢業四年內讓大家都有房子。

郭倍宏也以自己為例說，假設你們現在買房子，買五百萬十年後它漲成一千萬，你們知道賺幾倍，五百萬變一千萬不是賺兩倍，你買五百萬的房子頭起款才一百萬，當房價漲成兩倍時你的貸款並沒有跟著漲成兩倍，所以扣掉四百萬的貸款還掉，你有六百萬，也就意味著從一百萬變成六百萬，增值六倍。你說好賺不好賺？你的人生第一桶金可以參考我的人生經歷。

郭倍宏感慨的說，年輕人買不起房子，並不是你們的責任，是國家沒有制定一個好的政策。他認為他去立法院可以替年輕人爭取到這點，年輕人有了房子對自己的收入有信心，對國家的未來有信心，就可以努力的為國家的將來打拼，國家就會進步。

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