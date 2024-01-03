年輕人買房無頭期款　郭倍宏建議政府無償借10年

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郭倍宏表示，目前薪水是這麼低，跟三十年前是差不多，那時他踏入社會薪水是三萬塊，而那時候外勞的薪水一個月是六千多元，現在外勞的薪水已經兩萬七了，大家的薪水其實就等於外勞的薪水了。期間房價一直漲，郭倍宏質疑的說，年輕人有機會買到房子嗎？
郭倍宏認為，其實這個問題簡單講，房價會長都是政府自己帶頭賣那些土地，土地價格就一直往上漲。房價就是土地加上房子的價格，土地價格高的情況下房價怎麼可能低呢？他這次參選就提出一個政策，讓年輕人在沒有任何條件之下，都可以用你們用比租房子更低的價格去赴分期付款來買到房子。
郭倍宏說，作法很簡單，如果土地不要錢的話，房價就省一半，就政府來說台糖有很多土地，如果選擇在捷運站附近的土地，市區內也很多土地是荒廢不用的。我們把這些土地徵收過來就能蓋優質的青年住宅，找一般的建商來蓋。
當然買房子需要頭期款，郭倍宏也建議反正政府金庫有很多爛頭寸，借給年輕人10年不要利息。當有了頭期款就能買房子了，這樣政府也沒有花到錢，因為它的錢本來就是在金庫裏頭沒有用，我們十年後再把錢還給銀行，政府沒花到什麼錢。
郭倍宏也建議，每個月分期付款利率低一點，分期付款繳的利息可以減稅。他這個政策把它實行下去的話，大家都可以買房子，而且不是買社會住宅，而是買優質的房子。年輕人如果你覺得你的單位太小，那兩個人結婚就有兩個單位，甚至如果要加上父母貼一點錢，房子可以更大。按照他這樣的政策，大家都可以買房子。這不是空談，新加坡以前就說高中畢業四年內讓大家都有房子。
郭倍宏也以自己為例說，假設你們現在買房子，買五百萬十年後它漲成一千萬，你們知道賺幾倍，五百萬變一千萬不是賺兩倍，你買五百萬的房子頭起款才一百萬，當房價漲成兩倍時你的貸款並沒有跟著漲成兩倍，所以扣掉四百萬的貸款還掉，你有六百萬，也就意味著從一百萬變成六百萬，增值六倍。你說好賺不好賺？你的人生第一桶金可以參考我的人生經歷。
郭倍宏感慨的說，年輕人買不起房子，並不是你們的責任，是國家沒有制定一個好的政策。他認為他去立法院可以替年輕人爭取到這點，年輕人有了房子對自己的收入有信心，對國家的未來有信心，就可以努力的為國家的將來打拼，國家就會進步。