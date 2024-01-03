特企／《HIT2》新增跨區地城副本與新寵物　同步預告稅金加倍活動

全新跨區地城「大海的最後安息處」 同步推出全新寵物
在深海的幽暗深處，到處散落著破敗的船隻，光線幽幽地映照在殘骸上，與沉沒的船隻相映形成一種陰影般的沉寂，彷彿無聲地宣告著此處充滿著危機，這片神秘的深海境地被稱為「大海的最後安息處」，是海洋中一切的盡頭。
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配合新地圖的開放，這次也推出了10種海洋系新寵物，其中包含了兩隻傳說級寵物「大海女王阿黛爾」與「水手奇奇」。召喚「大海女王阿黛爾」後可獲得爆擊率14%、爆擊傷害增幅42%與技能傷害抗性14%，被動技能為攻擊敵方時依特定機率使敵人的爆擊抵抗減少；召喚「水手奇奇」後可獲得防禦貫穿42、額外攻擊22與藥水恢復率17%，被動技能為一般攻擊時依特定機率增加自身火、水、地、風屬性額外傷害。這兩隻寵物擁有強勢的能力值，都是PVP與PVE時不可或缺的好夥伴。
黃金的使命獎勵更新 最高可獲得金裝
農夫型玩家的福音來了！幫助玩家的成長系統「黃金的使命」中的獎勵在本次改版也進行了更新，只要完成「黃金的使命」任務的累積次數，將可階段性獲得各式資源與獎勵，其中最終獎勵為「史詩」級金色防具選擇箱！在獲得全部指定的累積獎勵後，累積獎勵獲得將會初始化，可重新獲得獎勵，馬上手刀開始刷任務去吧！
世界移民開放！城戰稅金2倍活動即將登場
1月份《HIT2》將開放兩次「公會&角色世界伺服器轉移」，且公會與個人移民兩者將不區分時間，第一次預計於 1 月 3 日(三)至 1 月 5 日(五)期間的每日18:00~23:59可進行伺服器轉移，第二次預計於 1 月 的第四週進行。《HIT2》同步預告 1 月 9 日(二)的茵特拉城與 1 月 16 日(二)的虛空之城當日稅金累積將會各加碼為2倍，在稅金加碼當週的攻城戰(意即 1 月 14 日的茵特拉城攻城戰與 1 月 21 日的虛空之城攻城戰) 中勝利方將可獲得這筆稅金！這次與盟友們做好準備努力守下目前的城堡或是起身召集強力的夥伴前往新伺服器奪取豐富的城戰稅金來過個好年！
除了上述的新增改版內容外，《HIT2》本次也新增了許多優化內容，包括公會BOSS常態化、裝備外觀時，將根據裝備等級顯示特效，以及許多便利於玩家的操作優化等等。更多關於最新改版資訊，再請冒險家們查看官方網站，接下來，請享受《HIT2》之後帶來更多精彩的改版內容吧！