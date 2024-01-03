點寵物平安燈「贈主人光明燈」！寺廟標語被讚爆 飼主：觀念正確
有養寵物的人都懂！隨著2024年到來，許多人都習慣在新的一年前往寺廟安太歲、點光明燈，祈求未來一整年平安。不過近期就有民眾前往一處寺廟時，發現門口掛上大大的布條寫著「點寵物平安燈，贈主人光明燈」，畫面曝光也引發破萬名飼主共鳴大讚：「觀念正確」，因為主子們的醫藥費真的超級貴阿。
記者潘毅／綜合報導
一位網友近期在臉書社團「路上觀察學院」上分享，進入2024年之後，自己前往嘉義城隍廟拜拜祈求平安，卻發現廟方在門口掛上了大大的粉紅布條，寫上了各種點燈的收費方式，不過布條主軸則大大寫上「點寵物平安燈，贈主人光明燈」。
這讓原PO看完後忍不住會心一笑表示：「觀念正確，主子平安奴才光明」，貼文也迅速吸引超過1萬名飼主按讚，並訴說慘痛經歷「寵物看病超貴，寵物平安健康，飼主的荷包才會平安」、「家裡主子上次住院７天，我口袋噴2萬多」、「有養動物的才懂」、「狗狗貓貓比人值錢的年代來臨了」、「這真的很可以，寵物生病花的錢比人還多」。
事實上現在有許多廟宇，都陸續開始有替家中寵物點燈的服務，本次被目擊的嘉義城隍廟，就是最具代表性的廟宇，根據廟方臉書資訊顯示，從2023年12月15日至2024年2月17日期間都有「點燈」服務，期間除了親臨嘉義城隍廟或官網外，也可透過全台7-11進行點燈，藝人謝忻看完也在下方留言：「天哪，我要去！」