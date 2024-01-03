特企／SALINA紅酒鼓勵女性綻放魅力　享受生活每個時刻

特企／NC Baby搶佔母嬰市場　攜手蔡依珊推頂級貴婦秒殺好物

▲「NC Baby」首度攜手蔡依珊舉辦特別直播活動，帶來創新銷售佳績。（圖／品牌提供）
▲「NC Baby」首度攜手蔡依珊舉辦特別直播活動，帶來創新銷售佳績。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣知名的母嬰直播平台「NC Baby」近期與慧眼獨具的蔡依姍攜手合作，舉辦了一場特別的直播活動，成功吸引了大量觀眾的關注。此次直播活動不僅展示了蔡依珊自創品牌-炆久之芯的熱銷產品「滴紅豆」，同時也推薦了「NC Baby」自家開發的天然植萃保養品牌「Little sisi」保健品系列。

蔡依姍素來既有超高聚焦能力，本次合作更以高顏值和獨特鏡頭魅力成為了這場直播的亮點吸引眾多粉絲的目光。由於她的參與不僅提升了直播的觀看率，且立即反應在產品的銷售速度上。當天產品一上架立刻秒殺突破500組的銷售記錄，兩位女性創業家在競爭激烈的母嬰市場更搶下一片不同以往的直播客群，「NC Baby」闆娘雨欣在接受採訪時表示與蔡依姍的合作是一次重要的嘗試和突破。這次合作不僅加深了「NC Baby」在母嬰市場的影響力，也為品牌帶來了前所未有的關注度和銷售成績。

從最初的小型工作室發展至今日擁有年收入達千萬的企業，「NC Baby」的成長故事是台灣直播界的一段佳話。這家公司最初只是一個專注於母嬰產品的小型直播平台，但憑藉著創新的營銷策略和對品質的堅持，不畏艱苦的逐漸發展成為業界的佼佼者。此次合作的成功再次證明了「NC Baby」在電商直播領域的領先地位。它不僅是台灣母嬰產品市場的重要參與者，也是推動該領域創新的重要力量。

隨著電商直播的不斷發展和成熟，「NC Baby」展示了如何透過品牌價值的疊加方式與著名專業人士合作，為消費者帶來更多元和高質量的選擇。在未來，「NC Baby」期待通過更多此類合作，進一步鞏固其在市場上的領先地位，並為廣大消費者提供更優質的產品和服務。了解更多NC Baby創業祕辛

我是廣告 請繼續往下閱讀

透過大富翁遊戲認識在地「活」建築　十四張開箱新店前世今生

特企／保樂力加獲富比世全球最佳雇主　推出儲備菁英人才培訓計畫

十三行博物館跨年聽音樂、拿好禮　八里左岸賞煙火迎接2024

府中15「我心所願」主題影展　散播溫情洗滌人心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選