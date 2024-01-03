賴清德倡公布高端採購合約　陳建仁贊同曝最新進度

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此外陳建仁說，甚至世界衛生組織也知道台灣因為當時病例數比較少的，沒有辦法進行三期臨床實驗，還把高端疫苗拿去全世界4個國家去做團結試驗，這個團結試驗的結果不錯，並說明根據世界著名傳染病期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases），說明高端在台灣做真實世界資料分析，會發現高端的效益在預防重症和預防死亡的效益等同於BNT跟莫德納，比AZ還好很多。
陳建仁說，全世界學術界還有所有臨床實驗的結果，都指出高端是一個好的疫苗。那高端當時在議價的過程中，確實因為是一個新的疫苗，整個議價當然裡面就有很多的討論，在這樣討論的過程當中，政府都是按照定型化契約來跟高端簽相關的契約，在簽契約的時候，無論是莫德納、AZ或BNT，通通有保密的協定，保密協定實際上不同廠簽的年份也不同，高端只有5年，其他的廠還有比5年更長。
陳建仁說，對於外界稱「封存30年」，這個是完全錯誤的想法，而且完全是假消息，實際上不管是監察院的調查也好，法院的調查也好，因為有很多人去檢舉高端，有60多個案子，還有立法院的委員會，在特別的會議來看高端的情形，也都查閱了這些契約，查閱了這些相關資料，都沒有發現有任何非法勾結。
對於賴清德主張要公開高端採購合約內容，陳建仁表示，CDC跟高端簽約，兩個單位一定要有協商，因為有簽保密協定，且還沒到5年，現在還在跟高端談，是否也同意來公布，當然政府是希望能夠提早公布，以昭公信，而一個上市公司，一定要有股東會的同意才決定，所以也需要經過股東會的討論以後，才來決定要不要來公布。
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