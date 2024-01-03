中市公車再升級　每4台就有1台電動公車

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交通局長葉昭甫表示，12月上路的56輛電動公車，規劃行駛於市區、海線等地區，配置於台中客運307路、中鹿客運45、99、105、525路及統聯集團63、75、301、302、303、308、326等12條路線，其中最吸睛莫過於首次於台中亮相的Model T車款，方正的外型被民眾形容像是「便當盒」，車廂內裝設站名播報系統及配置48吋LED螢幕，讓民眾能清楚查看路線及站名，此外，新加入台中市大眾運輸服務的56輛電動公車，全面配置先進駕駛輔助系統(ADAS)，透過盲點偵測及外部影像輔助駕駛員安全行車，掌握即時路況，提升民眾乘車安全。
葉昭甫指出，交通局近年積極輔導業者汰換柴油公車為電動公車，鼓勵業者優先於高載客、高里程路線投入電動公車服務，台灣大道路廊繼今年3月304路、7月323路、11月302路全線電動化後，301、303、308、326等路線也將陸續完成全線電動化，明年上半年預計再有21輛電動車投入305路及306路服務，持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化目標邁進。
葉昭甫說，台灣大道公車電動化已達階段性成果，台中市將積極推動各區域公車路線電動化，12月份全線電動化的路線45、99、105及525路皆為民眾通勤通學重要路線，路線銜接捷運綠線、台鐵、高鐵等重要交通場站，民眾從生活中搭乘大眾運輸就能響應環保。