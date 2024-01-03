金工漆藝創作展「浩瀚無垠」　高雄翰品酒店登場

中市公車再升級　每4台就有1台電動公車

▲台中市近來一口氣新增56輛電動公車(圖／交通局提供2024.1.3)
▲台中市近來一口氣新增56輛電動公車(圖／交通局提供2024.1.3)

記者柳榮俊/台中報導

台中民眾發現最近路上電動公車變多了！台中市12月一口氣新增56輛電動公車，行駛於市區、海線等地區，並全面搭載行動支付驗票機，多元的支付方式讓乘車更便利，市府交通局表示，目前台中每4台公車就有1台是電動公車，搭配電動公車獨特的白底綠閃電塗裝很容易辨認，低噪音、低碳排特性讓民眾享有更安全、更舒適、更環保的搭乘體驗，持續邁向2030年完成全市公車電動化目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局長葉昭甫表示，12月上路的56輛電動公車，規劃行駛於市區、海線等地區，配置於台中客運307路、中鹿客運45、99、105、525路及統聯集團63、75、301、302、303、308、326等12條路線，其中最吸睛莫過於首次於台中亮相的Model T車款，方正的外型被民眾形容像是「便當盒」，車廂內裝設站名播報系統及配置48吋LED螢幕，讓民眾能清楚查看路線及站名，此外，新加入台中市大眾運輸服務的56輛電動公車，全面配置先進駕駛輔助系統(ADAS)，透過盲點偵測及外部影像輔助駕駛員安全行車，掌握即時路況，提升民眾乘車安全。


葉昭甫指出，交通局近年積極輔導業者汰換柴油公車為電動公車，鼓勵業者優先於高載客、高里程路線投入電動公車服務，台灣大道路廊繼今年3月304路、7月323路、11月302路全線電動化後，301、303、308、326等路線也將陸續完成全線電動化，明年上半年預計再有21輛電動車投入305路及306路服務，持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化目標邁進。


葉昭甫說，台灣大道公車電動化已達階段性成果，台中市將積極推動各區域公車路線電動化，12月份全線電動化的路線45、99、105及525路皆為民眾通勤通學重要路線，路線銜接捷運綠線、台鐵、高鐵等重要交通場站，民眾從生活中搭乘大眾運輸就能響應環保。

中市府推動漫產業　盧秀燕：四箭齊發

黃健豪閃躲教召　莊競程抨捍衛國家靠嘴砲

網路廣告疲勞轟炸　江肇國指他廣告費比柯文哲多

中捷跨年刷新紀錄　運量5.9萬人次創新高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選