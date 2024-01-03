前往賑災路上！羽田機場海保機遭撞　機長命危、其餘5人全罹難

成功逃離起火巡邏機！海保廳39歲機長「大面積燒傷」已脫離險境

▲一架日本航空客機在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架日本航空客機在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本航空一架空中巴士A350客機在2日準備降落東京羽田機場時，與海上保安廳巡邏機發生擦撞，造成巡邏機上5人罹難1人重傷，日本政府相關單位已組成調查單位展開研究，而稍早唯一逃離巡邏機的機長宮本元氣在急救治療下已經脫離，日本警方將於機長大面積燒傷傷勢好轉後，進一步詢問調查以釐清事發原因。

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東京羽田國際機場昨（2）日發生2架飛機相撞事故，日本航空包含機組人員與乘客全數脫逃成功，但準備運送震災物資至新潟空軍基地的海保廳機上6名成員僅有機長一人存活，其餘皆不幸罹難。日媒透露，全身大面積燒傷的39歲機長宮本元氣目前已經脫離險境，待傷勢好轉恢復意識後將接受警方的詢問。

日本交通部門及定翼機所屬的海上保安廳昨晚在記者會上證實，罹難的5人皆是駐守東京羽田航空基地、隸屬第三管區海上保安本部的男性，分別是41歲的副機長田原信幸、27歲的通訊官石田貴紀、39歲的雷達操作員帶刀航、47歲的機械整備士宇野誠人以及56歲的維修員加藤重亮，另外現年39歲的機長宮本元氣則是身受重傷正在醫院治療中。

針對這起事故，東京警視廳3日成立調查本部，以涉嫌職業疏失造成人員傷亡開始調查，日本官方也將此案定義為「航空事故」，今有大約30名調查人員從上午11點開始在現場檢查，調查人員稍早透露，已在海保廳機上找到2部黑盒子和其他物品，包括飛航紀錄器、語音錄音器，將對其進行分析並確認內容。

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