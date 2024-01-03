成功逃離起火巡邏機！海保廳39歲機長「大面積燒傷」已脫離險境
日本航空一架空中巴士A350客機在2日準備降落東京羽田機場時，與海上保安廳巡邏機發生擦撞，造成巡邏機上5人罹難1人重傷，日本政府相關單位已組成調查單位展開研究，而稍早唯一逃離巡邏機的機長宮本元氣在急救治療下已經脫離，日本警方將於機長大面積燒傷傷勢好轉後，進一步詢問調查以釐清事發原因。
國際中心楊智傑／綜合報導
東京羽田國際機場昨（2）日發生2架飛機相撞事故，日本航空包含機組人員與乘客全數脫逃成功，但準備運送震災物資至新潟空軍基地的海保廳機上6名成員僅有機長一人存活，其餘皆不幸罹難。日媒透露，全身大面積燒傷的39歲機長宮本元氣目前已經脫離險境，待傷勢好轉恢復意識後將接受警方的詢問。
日本交通部門及定翼機所屬的海上保安廳昨晚在記者會上證實，罹難的5人皆是駐守東京羽田航空基地、隸屬第三管區海上保安本部的男性，分別是41歲的副機長田原信幸、27歲的通訊官石田貴紀、39歲的雷達操作員帶刀航、47歲的機械整備士宇野誠人以及56歲的維修員加藤重亮，另外現年39歲的機長宮本元氣則是身受重傷正在醫院治療中。
針對這起事故，東京警視廳3日成立調查本部，以涉嫌職業疏失造成人員傷亡開始調查，日本官方也將此案定義為「航空事故」，今有大約30名調查人員從上午11點開始在現場檢查，調查人員稍早透露，已在海保廳機上找到2部黑盒子和其他物品，包括飛航紀錄器、語音錄音器，將對其進行分析並確認內容。