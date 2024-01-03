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【車勢星聞】小春〈晃落〉MV邀車友、兄弟相挺，「本色音樂」廟會頭旗亮相

▲ 【車勢星聞】小春〈晃落〉MV邀車友、兄弟相挺，「本色音樂」廟會頭旗亮相
▲ 【車勢星聞】小春〈晃落〉MV邀車友、兄弟相挺，「本色音樂」廟會頭旗亮相

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小春Kenzy日前發行個人首張專輯《大丈夫》釋出第二波主打〈晃落〉MV，「晃落」一字是廟會時，陣頭扛轎的時候，讓轎子晃動旁人鼓譟用的話語，也同時有台語「發了」的意思，是一首充滿草根氣息的歌曲，強烈地宣示了小春的出身。

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【車勢星聞】小春〈晃落〉MV邀車友、兄弟相挺，「本色音樂」廟會頭旗亮相。（圖：本色音樂提供）
【車勢星聞】小春〈晃落〉MV邀車友、兄弟相挺，「本色音樂」廟會頭旗亮相。（圖：本色音樂提供）
〈晃落〉這首歌以嗩吶等宮廟元素的器樂貫穿全曲，搖晃的電子旋律烘托其下，加上作醮時所吶喊的「晃落！」，展現出信仰在小春人生中佔有絕對重要的地位。小春說道：「國外的嘻哈歌曲常用Turn Up這個字，我很想找到一個最台的字眼來傳達一樣的概念，最後想起廟會時大家一起喊的『晃落』，我想用這個字呈現哪種最『燥』的感覺。」這首歌曲小春以全台語展現最為草根的生活態度，也透過歌詞，展現出小春的人生哲學：對兄弟的熱情相挺、對人生的義無反顧、對現實的無所畏懼。正如歌詞中提到的「相挺的 總來捧場 準備好 鬥陣跟我」，〈晃落〉MV小春找來各路好友相挺，包含松山汝南堂的家人、和小春一起跑山的車友、甚至遠從雲林西螺來台北的煙火團隊，都是小春一路以來的好兄弟。拍攝當天適逢強烈寒流，氣溫僅有8、9度，包含拍攝團隊、舞者，近百人齊聚在戶外的水牛坑及空曠的工廠場景，只為了替小春呈現出最氣勢滂礡的態度，小春對於這些相挺的好友們感到相當感謝。值得一提的是，在MV中亮相的一面「本色音樂」廟會頭旗，是小春特地自掏腰包訂製，也是小春對一路以來始終相挺的公司表達感謝之意。MV後段小春在水牛坑拍攝夜景，由煙火業者贊助近百萬煙火，小春笑說這首歌又有煙火、又有「發了」的意思，真的很適合在這個年節時期收聽。2024年1月5日即將發行的《大丈夫》實體專輯設計，不走華麗、花俏的風格，而是實實在在地呈現小春的生命，共包含五大面向：表演與音樂、宮廟與信仰、拳擊與棒球、菜市場與成長、錄音與創作，期盼在視覺上就讓歌迷感受到最真實的小春。

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