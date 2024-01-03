兼具高強度及好韌性！中鋼成功開發新一代高功能橋梁用鋼

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王錫欽說，中鋼秉持「產業升級，材料先行」的理念，積極投入研製新一代高功能橋梁用鋼，近年來陸續開發SBHS400、SBHS500、SBHS500W與ASTM A709 Gr.HPS 70W等兼具高強度及好韌性的新型高功能橋梁用鋼產品，不僅能達成橋梁輕量化，提升安全性，且優異的銲接性可降低鋼板銲接的預熱溫度，甚至適用免預熱銲接，使得橋梁興建工程更具高效率，力助國內鋼結構橋梁升級。
王錫欽並說，中鋼為因應近年來的「高橋墩、大跨距、深基礎」橋梁設計建造趨勢，積極投入研製適用台灣氣候環境的高功能橋梁用鋼，近期成功開發鋼，包括50公斤級的SBHS400，以及60公斤級的SBHS500、SBHS500W與ASTM A709 Gr.HPS 70W等高強度鋼板，產品均採低碳變韌鐵設計，再搭配先進控軋控冷技術生產，其中SBHS500鋼板已成功導入安坑輕軌安心橋、國道4號豐潭段及台北中正橋改建等大型建案，而A709 HPS 70W鋼板亦應用於淡江大橋主橋體工程。
王錫欽指出，台灣過去鋼結構橋梁大多採用美國規格的A709 Gr.50鋼板建造，中鋼最新開發的SBHS500鋼板跟傳統橋梁用鋼相比，強度提升1.4倍，衝擊韌性也提高3倍，不僅提升橋梁結構抗疲勞特性，確保結構安全性，另具有適用免預熱銲接的優點，大幅提升鋼橋銲接的施工效率，對於現代化鋼結構橋梁工程的短工期要求帶來明顯助益。
此外，中鋼與台灣科技大學及高雄科技大學建立橋梁工程研究中心，長期合作投入高功能橋梁用鋼的橋梁應用設計與加工技術研究，產出包括橋梁用鋼耐久性能評估、鋼橋柱的耐震消能板研究與設計、橋梁塗裝的耐用年限評估等成果，也建置鋼橋生命週期成本評估系統，確認高功能橋梁用鋼的適用性與效益，並和鋼結構協會共同編修高功能橋梁用鋼設計與施工指引，並積極推動新產品納入國家規範，加速應用於國內新橋梁建案。
王錫欽並指出，中鋼長期致力開發高功能結構用鋼，也與學研界及鋼結構協會常年合作，共同投入橋梁用鋼之應用研究與銲接加工技術發展，使高功能橋梁用鋼獲得建築設計顧問公司與政府機關的肯定與採用，並將優化國內橋梁的安全性和耐久性，實踐中鋼「共創價值」願景。