股匯雙殺！新台幣摔回「31字頭」 累計2024年開市2天已貶快3角
美國10年期公債殖利率及美元指數同步反彈，加上外資在台股賣超並持續匯出，台北股、匯市2024年第2個交易日持續重挫，其中台股今（3）日收盤大跌294.45點，新台幣兌美元也貶回「31字頭」，終場收30.01元，重貶1.44角，台北外匯經紀公司成交量增至14.79億美元。而累計新年開市2天已重貶2.75角，貶了0.89%
記者顏真真／台北報導
進入2024年，市場對歐洲央行及美國聯準會（Fed）降息預期降溫，10年期公債殖利率彈升，美元指數也升到102之上，創下去年3月以來單日最大漲幅。美股開年交易也大多收低，台股今日亦開低走低，盤中更一度重挫超過300點，終場收17559點，仍重挫了294點，跌幅1.65%，成交金額新台幣3034億元。
由於美元指數彈升至102之上，亞洲主要貨幣兌美元也續弱，其中日圓貶到142.48兌1美元，目前在142.41附近震盪，韓元兌美元也一度下探1312.55兌1美元，韓國匯市最後收在1304.80兌1美元，而離岸人民幣也一度貶破7.15，目前在7.1416兌1美元震盪。
至於新台幣兌美元今日一開盤也貶破30.9元，之後在美元指數走揚及台股大跌之下，新台幣進一步貶破31元整數關卡，一度下探31.014元，重貶1.48角，終場收31.01元，較前一交易日仍貶值了1.44角。匯銀人士認為，新台幣能否止貶回升，要看美債殖利率是否重返4%及台股能否再轉強，這也牽動國內資金及外資動向，進而影響新台幣走勢。