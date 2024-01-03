台北老爺40週年！壽星1/10「吃到飽買一送一」　一月限定買4送1

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林繼正主廚規劃一系列經典菜色，像是創意料理「辣味麥片蝦」將白蝦沾粉下鍋油炸到金黃，加入奶油烘烤特製的麥片，兩者結合拌炒後加入川味辛香調味料，催化出「甜、鹹、微辣」的意外合拍豐富口感，特別是麥片的顆粒口感，同時還吸附新鮮的蝦味與麻辣感不時地挑逗著味蕾。而「酸筍燉牛腩」則是將牛肉先燙後煎，再與蕃茄、高麗菜、雲南酸筍和辛香料燉煮，肉質略有嚼勁，酸辣感與牛腩的豐富油脂產生味覺激盪。
而台北老爺旗下的中山日本料理廳此次則推出龍蝦套餐，藍文彬主廚特地精心挑選龍蝦、和牛作為套餐中的主角，尤其主菜「龍蝦明太子味噌燒」，甘甜且肉質Q彈飽滿的龍蝦單吃就海味十足，加上味噌與明太子襯托，鹹香中帶著微辣感。另一大亮點是「香煎和牛佐溫橙醋」，選用日本和牛肋眼A5等級的牛排，表面微火煎至七分熟，封存了鮮美肉汁，細緻軟嫩。
另外，明宮粵菜廳則推出一系列海陸主題的經典招牌菜，像是麻辣鮮香特色的「干烹藤椒辣子雞」，添味的花椒麻而不苦、乾辣椒辣卻溫和，獨特的風味令雞肉鹹鮮醇香，尤其咬在嘴裡酥脆的口感更是滿嘴溢香。最適合現暫品嚐的「農家蝦丸豆腐鍋 」，湯底是以蝦米與竹筍熬煮，後加入松阪豬、事先乾煎過的板豆腐與手工蝦丸成就出滿滿精華，口感潤滑舒適且飽含豐富的層次。
至於經營超過60年的「國賓川菜廳」與「國賓粵菜廳」，自從結合成「國賓中餐廳」，廚藝歷史堪稱「台灣最深」，接待政商名流也是「台灣最多」，因國賓飯店重建，國賓中餐廳搬遷至遼寧街177號2樓，依舊受到顧客青睞。今年冬季也推出全面升級新菜「十味鮮」，主廚推薦十道新菜品，發展出十種味型，食材選擇運用海參、大蝦、高級魚獲等頂級海鮮品項，賦味增鮮，包含酸辣、家常、荔枝、紅燒、鹹鮮、椒鹽、胡椒、椒麻、鮮甜、甜香，故名「十味鮮」。
像是「藿香鮮魚」此菜，魚湯是以鯽魚、紫蘇葉與青辣椒製成的湯底，經繁複工序吊湯，三輪功夫才能熬成。第一鍋先熬出奶白色，第二鍋燉出濃香，第三鍋賦味，運用紫蘇與青辣椒香氣，使鮮魚濃湯同時擁有清香與微辣尾韻。搭配肉質細嫩鮮甜的鮮魚，濃湯色澤猶如冬末裡一碗熱牛奶，溫胃暖心。