欠稅大戶「貴婦奈奈」公公黃立雄7130萬未繳 檢舉獎金最高100萬
知名部落客「貴婦奈奈」的公公、前台大醫院婦產科名醫黃立雄因欠稅7130萬餘元，遭法務部行政執行署列為「欠稅大戶」。士林分署今（3）日表示，只要檢舉黃立雄的行蹤、或提供可查封的名下財產，獎金最高100萬元。
記者潘千詩／台北報導
本名蘇陳端的「貴婦奈奈」與丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，2018年11月傳出惡性倒閉，黃健博一家早就人間蒸發，遭檢方發布通緝。蘇陳端、黃博健、黃立雄已被調查局列為「追緝外逃要犯」，只要能緝獲1人歸案，檢舉獎金25萬元。
據了解，黃立雄還積欠2014年、2015年、2017年、2018年共4年的綜合所得稅及罰鍰，另未繳納個人健保費、違反醫療法的罰鍰，總計欠費達7130萬9322元。其中，2018年的綜所稅，也就是被爆料逃亡加拿大當年度的欠稅就高達3408萬元、罰鍰3131萬元。
國稅局追稅時發現，黃立雄2017年11月出境後未歸，因此移請行政執行署士林分署追討。經士林分署全面清查，發現黃立雄在台資產所剩無幾。
士林分署發出獎勵檢舉公告，只要檢舉黃立雄的確實行蹤，獎金3萬元，檢舉黃立雄名下可供執行的財產，依據《獎勵檢舉作業要點》規定，獎金最高有100萬元。