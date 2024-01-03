foodpanda龍年福袋開箱！刮刮卡是本體　買199元賺到「可回本」

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foodpanda今年兩款福袋比去年便宜，規格上也縮水了。先開箱紙袋裝的「龍寶包」售價199元，比去年的299元便宜了100元，商品自然也比去年少了一些，去年有8項零食搭配胖胖達鑰匙圈和刮刮卡，今年則為3包餅乾＋1包軟糖＋軟糖同品牌小鐵盒＋刮刮卡。
4福袋內的零食誠意十足，都是熱門的知名品牌：Lotus比利時蓮花薄脆餅、日本甘樂Pure 鮮果實軟糖、韓國海太烘焙馬鈴薯棒、北田玉米棒，4款零食市售價約232元，加上刮刮卡至少可以刮中熊貓超市120元優惠券，等於是用199元擁有352元的價值，先扣掉120元的優惠券，4包零食只需要80元，還是超值。如果平常有習慣用熊貓超市採買的上班族，可以買199元福袋試試手氣。
🟡 699元「龍寶盒」粉絲取向
另外就是粉絲向的「龍寶盒」，兔年盒裝福袋為999元，今年為699元，價差300元，內有8項產品，包含Lotus比利時蓮花薄脆餅、韓國樂天大蒜麵包餅、Loacker萊佳方角哈斯餅、TARAMI吸果凍共4款零食，哈根達斯單球優惠卷可用80元換購145元單球，以及胖胖達一卡通、絨毛娃娃和刮刮卡一張。官方稱總價值1100元，對粉絲來說，可愛的娃娃和一卡通或許還是頗具吸引力。
刮刮卡的部分因價格下修，盒裝內的刮刮卡則從2張改為1張。官方也公布刮刮卡的獎項，張張有獎，最小獎項為滿590元折120元，優惠碼部分另有599折200、599折300、999折999等。以及大獎 10 萬元郵政禮券、6 萬元的奢華旅遊券、iPhone 15 Pro、宅家一族最愛的 LG StanbyME 閨蜜機、AirPods Pro (第2代) 等。