必勝客2024最新「7款大披薩199元」一樣有料！嗆聲：不像年終縮水

foodpanda龍年福袋開箱！刮刮卡是本體　買199元賺到「可回本」

▲開箱foodpanda龍年兩款新福袋，價格較去年更便宜，售價199元起，且每款福袋除了有熱門的零食外還有刮刮卡，至少都能拿到120元的熊貓超市優惠碼。（圖／記者周淑萍攝）
▲開箱foodpanda龍年兩款新福袋，價格較去年更便宜，售價199元起，且每款福袋除了有熱門的零食外還有刮刮卡，至少都能拿到120元的熊貓超市優惠碼。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

超商福袋話題炒得火熱，外送平台foodpanda也不甘示弱，今年再推兩款福袋，在自家的pandamart 熊貓超市祭出兩款，一款為「龍寶包」199元，另一款為「龍寶盒」699元，相較於去年的299元和999元，今年價格更好入手。《NOWnews》實際開箱兩款福袋，每款福袋都有「刮刮卡」且張張有獎，最少都能拿到120元的優惠券，如果是買199元福袋還有4包餅乾，不會虧！另一款699元則較為「粉絲向」，多了胖胖達娃娃和胖胖達一卡通，如果想要試手氣，199元相對超值。

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🟡 199元「龍寶包」福袋較超值
foodpanda今年兩款福袋比去年便宜，規格上也縮水了。先開箱紙袋裝的「龍寶包」售價199元，比去年的299元便宜了100元，商品自然也比去年少了一些，去年有8項零食搭配胖胖達鑰匙圈和刮刮卡，今年則為3包餅乾＋1包軟糖＋軟糖同品牌小鐵盒＋刮刮卡。

▲開箱／foodpanda新福袋。（圖／記者周淑萍攝）
▲紙袋包裝的「龍寶包」售價199元，比去年的299元便宜了100元，商品自然也比去年少了一些。（圖／記者周淑萍攝）
4福袋內的零食誠意十足，都是熱門的知名品牌：Lotus比利時蓮花薄脆餅、日本甘樂Pure 鮮果實軟糖、韓國海太烘焙馬鈴薯棒、北田玉米棒，4款零食市售價約232元，加上刮刮卡至少可以刮中熊貓超市120元優惠券，等於是用199元擁有352元的價值，先扣掉120元的優惠券，4包零食只需要80元，還是超值。如果平常有習慣用熊貓超市採買的上班族，可以買199元福袋試試手氣。

▲開箱／foodpanda新福袋。（圖／記者周淑萍攝）
▲199元龍寶包福袋的內容物，至少會有352元的價值。（圖／記者周淑萍攝）
🟡 699元「龍寶盒」粉絲取向
另外就是粉絲向的「龍寶盒」，兔年盒裝福袋為999元，今年為699元，價差300元，內有8項產品，包含Lotus比利時蓮花薄脆餅、韓國樂天大蒜麵包餅、Loacker萊佳方角哈斯餅、TARAMI吸果凍共4款零食，哈根達斯單球優惠卷可用80元換購145元單球，以及胖胖達一卡通、絨毛娃娃和刮刮卡一張。官方稱總價值1100元，對粉絲來說，可愛的娃娃和一卡通或許還是頗具吸引力。

刮刮卡的部分因價格下修，盒裝內的刮刮卡則從2張改為1張。官方也公布刮刮卡的獎項，張張有獎，最小獎項為滿590元折120元，優惠碼部分另有599折200、599折300、999折999等。以及大獎 10 萬元郵政禮券、6 萬元的奢華旅遊券、iPhone 15 Pro、宅家一族最愛的 LG StanbyME 閨蜜機、AirPods Pro (第2代) 等。

▲開箱／foodpanda新福袋。（圖／記者周淑萍攝）
▲「龍寶盒」售價699元，內有8項產品，包含4款零食，哈根達斯單球優惠卷、刮刮卡一張，以及胖胖達的娃娃和一卡通，官方稱總價值1100元。（圖／記者周淑萍攝）

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