從南韓女團aespa到伍佰！科技廠尾牙接力嗨　表演嘉賓獎項大比拚

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於金仁寶集團旗下金寶電子、泰金寶、康舒去年請來八三夭、韋禮安、曾沛慈、魏嘉瑩，今年則將於1月18日於南港展覽館合辦旺年會，表演嘉賓包括戴愛玲、琳誼Ring與告五人，總計有4060名員工參加。
而廣達受惠AI商機，去年前三季營收為7977.1億元，雖然年減16%，但因高毛利產品出貨比重拉升，稅前淨利390.52億元，年增率來到36.9%，每股盈餘7.3元，較前一年度前三季的5.18元大幅成長40.9%，因此今年尾牙規模也格外受到關注。
廣達去年旺年會席開1200桌創下有史以來最高，請來歌手周蕙、A Lin擔任表演嘉賓，還抽出18個30萬元頭獎，而今年尾牙於1月19日登場，桌數同樣將破千桌，且請來告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，最大獎一樣是30萬元，總金額與去年差不多，將超過5000萬元。
而英業達旺年會將於1月26日下午5點在南港展覽館1樓登場，今年由英業達、英華達、無敵科技及英研智能高階主管，與現場超過6000名同仁共襄盛舉，而這也是董事長葉力誠接任董座後，首次現身主持旺年會。
英業達尾牙過去因為疫情而改成線上，直到今年才終於恢復實體舉辦，這次旺年會主持人為阿Ken與瑪麗，表演嘉賓包括希望兒童合唱團、金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王韋禮安，還表示有神秘嘉賓，僅透露「神秘嘉賓身分及曲風很rocker」，因此外傳可能是「搖滾教父」伍佰將現身。
英業達旺年會摸彩，過去每位同仁至少都有1萬元現金，最大獎為50萬元，總獎金超過6000萬元，英業達對外透露今年最大獎應該是現金20萬元，但長官都有可能額外加碼，總獎金上看千萬元沒有問題。
至於緯創、和碩與鴻海的尾牙時間與內容則尚未對外公布。緯創去年請來金曲歌王蕭敬騰跟歌手李千娜表演，和碩邀請A-Lin、謝金燕、玖壹壹輪番嗨唱，席開880桌，摸彩獎金高達1.8億。鴻海去年嘉年華也臨時加碼500萬大紅包，一次還送出兩包，同時也送出百萬電動休旅車，而人人有獎的部分則是16888元。