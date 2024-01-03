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從南韓女團aespa到伍佰！科技廠尾牙接力嗨　表演嘉賓獎項大比拚

▲aespa將於明基佳世達集團1月16日的尾牙場演出。（圖／明基佳世達集團 / 希林國際Chillin International 提供）
▲aespa將於明基佳世達集團1月16日的尾牙場演出。（圖／明基佳世達集團 / 希林國際Chillin International 提供）

記者許家禎／台北報導

受惠AI商機帶旺業績表現且揮別疫情陰霾，實體尾牙規模讓員工好期待！繼佳世達集團確定請來南韓人氣女團aespa引發話題後，代工大廠的尾牙與旺年會摸彩獎項與表演嘉賓也持續成為焦點。仁寶尾牙將於1月17日登場，請來玖壹壹與搖滾教父伍佰。至於廣達則在1月19日接棒，請來任賢齊與告五人，而英業達旺年會則在1月26日舉辦，除了金曲歌后歌王徐佳瑩與韋禮安之外，神秘嘉賓僅透露很Rocker。

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技嘉與華碩已經分別在1月3日和4日舉辦尾牙，至於仁寶去年請來五月天唱滿45分鐘，最大獎是20萬，總獎金不算加碼達4000萬元，而今年將於1月17日於南港展覽館登場，預計席開超過800桌，並請來饒舌天團玖壹壹、搖滾教父伍佰、馬來西亞籍女歌手艾薇、還有純愛教主郭靜熱力開唱，最大獎一樣是20萬元，總獎金還無法確定，僅要大家期待一下。

至於金仁寶集團旗下金寶電子、泰金寶、康舒去年請來八三夭、韋禮安、曾沛慈、魏嘉瑩，今年則將於1月18日於南港展覽館合辦旺年會，表演嘉賓包括戴愛玲、琳誼Ring與告五人，總計有4060名員工參加。

而廣達受惠AI商機，去年前三季營收為7977.1億元，雖然年減16%，但因高毛利產品出貨比重拉升，稅前淨利390.52億元，年增率來到36.9%，每股盈餘7.3元，較前一年度前三季的5.18元大幅成長40.9%，因此今年尾牙規模也格外受到關注。

廣達去年旺年會席開1200桌創下有史以來最高，請來歌手周蕙、A Lin擔任表演嘉賓，還抽出18個30萬元頭獎，而今年尾牙於1月19日登場，桌數同樣將破千桌，且請來告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，最大獎一樣是30萬元，總金額與去年差不多，將超過5000萬元。

而英業達旺年會將於1月26日下午5點在南港展覽館1樓登場，今年由英業達、英華達、無敵科技及英研智能高階主管，與現場超過6000名同仁共襄盛舉，而這也是董事長葉力誠接任董座後，首次現身主持旺年會。

英業達尾牙過去因為疫情而改成線上，直到今年才終於恢復實體舉辦，這次旺年會主持人為阿Ken與瑪麗，表演嘉賓包括希望兒童合唱團、金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王韋禮安，還表示有神秘嘉賓，僅透露「神秘嘉賓身分及曲風很rocker」，因此外傳可能是「搖滾教父」伍佰將現身。

英業達旺年會摸彩，過去每位同仁至少都有1萬元現金，最大獎為50萬元，總獎金超過6000萬元，英業達對外透露今年最大獎應該是現金20萬元，但長官都有可能額外加碼，總獎金上看千萬元沒有問題。

至於緯創、和碩與鴻海的尾牙時間與內容則尚未對外公布。緯創去年請來金曲歌王蕭敬騰跟歌手李千娜表演，和碩邀請A-Lin、謝金燕、玖壹壹輪番嗨唱，席開880桌，摸彩獎金高達1.8億。鴻海去年嘉年華也臨時加碼500萬大紅包，一次還送出兩包，同時也送出百萬電動休旅車，而人人有獎的部分則是16888元。

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