塔台139秒對話曝光！羽田機場2機相撞 機師顫抖：跑道著火了
日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，雖然客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。海保廳飛機的2個黑盒子已經尋獲，目前事發詳細經過仍在調查當中。不過一名追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」，表示聽到「有飛機通報要起飛」、「JAL516去34號跑道」後，就發生撞擊事故。
國際中心徐筱晴／綜合報導
俗稱「火腿族」的網友表示，透過Live ATC（空中交通管制）即時收聽機場交管時，聽見JAL516（事故客機）獲得降落許可、海上保安廳巡邏機獲准前往C5，但必須保持在跑道附近；另一名收聽網友則聽到在JAL516降落之前約15分鐘，另一架飛機JAL513發出起飛回報，但再次聽到無線電通訊，卻是JAL166機師目視跑道發生大火後，用顫抖的聲音說「跑道34R著火了」。
塔台隨即要求該機停在原地等候，並指令正準備降落的其他客機（JAL162、JAL166）執行復飛程序。東京塔台也用無線電向所有飛機進行廣播，說明34R跑道發生意外，要求多架航機停在原地等候。隨後又廣播表示，羽田機場全部跑道均須關閉。
一名日航前機長接受日媒採訪時表示，的確有可能碰上跑道上飛機還沒起飛，空中的飛機就獲准降落的情況，但機師仍需目視確認跑道上有無其他飛機。當時JAL516可能沒注意到在跑道上靜止的巡邏機。
目前海保廳機上2部黑盒子已經被回收，但日航客機的黑盒子尚未尋獲，將持續進行搜查。日本國家運輸安全委員會已經派出6名人員赴事故現場展開調查，聚焦2機受損情形及散落跑道上的殘骸，之後也將聽取兩位機長的說法，進一步釐清當時的狀況與原因。