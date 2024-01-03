前往賑災路上！羽田機場海保機遭撞　機長命危、其餘5人全罹難

塔台139秒對話曝光！羽田機場2機相撞　機師顫抖：跑道著火了

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，雖然客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。海保廳飛機的2個黑盒子已經尋獲，目前事發詳細經過仍在調查當中。不過一名追蹤機場航管員與機師間無線電通話的「火腿族」，表示聽到「有飛機通報要起飛」、「JAL516去34號跑道」後，就發生撞擊事故。

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俗稱「火腿族」的網友表示，透過Live ATC（空中交通管制）即時收聽機場交管時，聽見JAL516（事故客機）獲得降落許可、海上保安廳巡邏機獲准前往C5，但必須保持在跑道附近；另一名收聽網友則聽到在JAL516降落之前約15分鐘，另一架飛機JAL513發出起飛回報，但再次聽到無線電通訊，卻是JAL166機師目視跑道發生大火後，用顫抖的聲音說「跑道34R著火了」。

塔台隨即要求該機停在原地等候，並指令正準備降落的其他客機（JAL162、JAL166）執行復飛程序。東京塔台也用無線電向所有飛機進行廣播，說明34R跑道發生意外，要求多架航機停在原地等候。隨後又廣播表示，羽田機場全部跑道均須關閉。

一名日航前機長接受日媒採訪時表示，的確有可能碰上跑道上飛機還沒起飛，空中的飛機就獲准降落的情況，但機師仍需目視確認跑道上有無其他飛機。當時JAL516可能沒注意到在跑道上靜止的巡邏機。

目前海保廳機上2部黑盒子已經被回收，但日航客機的黑盒子尚未尋獲，將持續進行搜查。日本國家運輸安全委員會已經派出6名人員赴事故現場展開調查，聚焦2機受損情形及散落跑道上的殘骸，之後也將聽取兩位機長的說法，進一步釐清當時的狀況與原因。

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