力挺李昆澤　律師縣長周春米率律師團來聲援

選戰進入倒數，屏東縣長周春米、賴清德全國律師後援會的榮譽總會長周村來及議員湯詠瑜組成律師團今(3)日現身立法委員李昆澤競選總部，力挺李昆澤，周春米現場贈送屏東蓮霧，祝福高票蓮任繼續服霧。周村來除肯定李昆澤問政認真外，立法修法品質也非常優異，呼籲律師界支持專業、認真的立法委員李昆澤。
記者郭凱杰／高雄報導
周春米表示，李昆澤是過去立法院好戰友，問政表現非常優秀，除了連續22次獲得公督盟優秀立委，口袋國會、財督盟評鑑等諸多公民團體的肯定，李昆澤的立法品質也非常優異，對於建立良好法律體系有卓越的貢獻，大力推薦法界朋友支持李昆澤。此外，在高雄的交通公共建設方面，李昆澤也功不可沒，以專業的問政為高雄爭取多項重大建設。
李勝琛律師則表示，這次總統、立委選舉面臨國內外許多的壓力，律師團們都已經做好準備，以避免國內外各種負面選舉手法，遏止不良的歪風。蔡鴻杰律師也以身為三民區的居民，能深刻的感受到李昆澤對三民區的用心，全力將三民區的建設做到最好，這樣的改變是親身見證的。
湯詠瑜也對李昆澤為高雄爭取許多重要的重大建設，也全心全意的服務照顧所有的鄉親，對於台灣的法律制度完善也貢獻良多，請各位鄉親全力支持2號李昆澤！
李昆澤說，非常感謝周春米縣長、周村來律師等人對他的肯定，他能獲得問政專業服務優秀的評價，都要感謝律師團的協助，在立法方面都會向律師團請益提供寶貴的意見，並且對於城市的進步與發展，也以居民的角度提供重要的建議，以及每周一的服務時間，共同來為鄉親提供免費的法律諮詢服務，感謝律師團幫助許多鄉親解決問題！
最後李昆澤也感謝周春米縣長及律師團的支持，他會繼續努力堅持以最專業優質的問政，推動陽光公益法案，完善對於人民權益的保障，懇請所有鄉親總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委拜託栽培2號李昆澤，政黨票請投給6號民主進步黨。