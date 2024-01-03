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今起開喝！7-11咖啡「加1元多1杯」、熱卡布39元　哈根達斯買3送2

▲7-11今起至1月23日限定「氮氣咖啡全品項」同價位任選加1元多1件。（圖／業者提供）
▲7-11今起至1月23日限定「氮氣咖啡全品項」同價位任選加1元多1件。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11咖啡優惠來了！今起至1月23日限定「氮氣咖啡全品項」同價位任選加1元多1件，還有APP線上行動隨時取6杯組合，包括熱卡布奇諾230元、熱脆摩卡／熱巧克力可可歐蕾230元，平均單杯39元。除了咖啡優惠外，7-11自1月10日起推出哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2，相當於6折優惠，年前囤貨開吃。

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7-11即日起至1月23日前，門市氮氣咖啡全品項可享，同價位任選「加1元多1件」，全台販售氮氣咖啡門市一鍵查詢

◾大杯氮氣冷萃咖啡，原價77元、特價39元

◾焙烤榛果風味氮氣咖啡，原價99元、特價50元

◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶，原價77元、特價39元

◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶，原價99元、特價50元

◾西西里檸檬氮氣咖啡，原價99元、特價50元

▲7-11慶祝2024年到來，氮氣咖啡加1元多1件。（圖／翻攝自7-11FB）
▲7-11慶祝2024年到來，氮氣咖啡加1元多1件。（圖／翻攝自7-11FB）
📍APP｜1月2日至2024年1月7日

◾大杯熱卡布奇諾6杯230元，原價55元、特價39元

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元，原價60元、特價40元

◾熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元，原價55元、特價39元

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選6杯230元（可換冷熱），原價80元、特價57元

◾冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元，原價65元、特價46元

▲7-11在1月2日推出線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即起推出線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
◾2杯大美式（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋130元

◾2杯大拿鐵（可換冷熱）+ 2支指定霜淇淋150元

◾四季春青茶／英式紅茶 + 2支指定霜淇淋120元

◾經典冰可可 + 2支指定霜淇淋210元

▲7-11在1月2日推出「咖啡＋霜淇淋」組合優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即起推出「咖啡＋霜淇淋」組合優惠。（圖／業者提供）
並且7-11自1月10日起至2月20日前，購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小合購價299元，最低下殺6折起，優惠時間長達6週，小資族過年前囤貨最划算。會員購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1（數量有限送完為止）。

▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）
▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）
▲會員購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品。（圖／業者提供）
▲會員購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品。（圖／業者提供）
此外，德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」攜手世界虹吸冠軍咖啡師簡嘉程，聯名打造全新精品咖啡啤酒「Tipsy & Awake 微醺的清醒」，將精品咖啡和啤酒完美融合，帶給消費者一種清醒和微醺交織的極致享受。全新咖啡啤酒「Tipsy & Awake 微醺的清醒」單瓶定價新台幣300元，雙瓶優惠新台幣550元，即日起於kafeD全門市限量發售。

▲全新精品咖啡啤酒「Tipsy & Awake 微醺的清醒」。（圖／業者提供）
▲全新精品咖啡啤酒「Tipsy & Awake 微醺的清醒」。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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