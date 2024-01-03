《阿叔》王識賢升格阿公抱金孫 張睿家娶回未婚懷孕妻
華視、東森超視8點檔《阿叔》昨（2）日收視以紅盤收官，4歲以上全體收視率高達1.71。重頭戲在把「阿叔」王識賢視為父親的兄妹張睿家、林玟誼各自找到幸福，張睿家娶回未婚懷孕的柏妍樺，成為兒子「皮蛋」沒有血緣關係的爸爸，也讓「阿叔」王識賢升格當阿公。
記者羅凌筠／綜合報導
對於溫馨的結局，王識賢特別感謝觀眾的不離不棄，感性的說：「戲總有落幕的時候，一起把戲劇的感動，永遠留存在心中。」收視交出亮眼成績單，讓韓瑜覺得與有榮焉，「收視率亮眼對身為演員的我來說，就是最好的加油打氣。」
張睿家感嘆時間過得很快，《阿叔》從無到有都在今年完成，他感動的說：「拍攝過程充滿許多的回憶，有歡笑、有淚水。」他深信劇情有讓許多人回想起成長的點點滴滴。張睿家也向劇組喊話：「希望未來能和阿叔再續前緣，再當識賢哥的侄子。」許願《阿叔》能有續集，能再次和王識賢合作。
首次演出戲劇的柏妍樺，開玩笑說：「我已經長大，沒有像開播時讓阿叔為難，請觀眾們不要再罵我囉！」林玟誼不捨表示：「每個故事總會畫下句點，希望大家有感受到這部戲裡每個角色的溫暖與可愛。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁