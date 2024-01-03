崑山科大成立ESG輔導服務小組 助企業減碳邁向永續

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迄今，崑大企業ESG輔導服務小組執行經濟部工業局112年度金屬機電數位轉型提升計畫「金屬產業智慧及低碳化升級轉型輔導及財團法人資訊工業策進會-台灣電資產業低碳化與智慧化升級轉型診斷建議服務計畫」，已輔導包括公信電子股份有限公司、志剛金屬股份有限公司、大亞鏈條股份有限公司、永景鋼鐵股份有限公司等近40家廠商，完成溫室氣體盤查、低碳化智慧化轉型與減碳路徑規劃，協助企業面對淨零挑戰。
崑山科大校長李天祥表示，該校結合節能、創能、儲能和智慧系統整合的綠能科技，與國內企業攜手形成策略結盟，進行技術與資源整合，並致力打造智慧電動車產業發展技術走廊，面對氣候變遷、能源安全以及日益增長的能源需求，去年底更攜手社團法人亞太ESG行動聯盟舉辦「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」合作簽約，邀請國內企業攜手形成策略結盟，進行技術與資源整合，針對ESG議題積極實踐解決方法並發揮影響力，增加產業鏈結及人才培育，解決當前能源挑戰。
不僅如此，崑山科大因應ESG議題，去年成立「永續發展暨社會責任處」，112年9月更參與「ESG遠見共好圈」，同時獲頒會員證書。永續長暨行政副校長鐘俊顏提到，該校致力凝聚產學研合作力量，發揮綠能科技群聚效應，已二度承辦由台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司合作的「環境與能源論壇」，透過與國內企業接軌，結合產官學研共同研討綠能方向，並將教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，強化在地連結、逐步接軌國際，響應、實踐校園永續願景，2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，制訂相關調適策略，使校園、教職員生能適應氣候變遷所造成的影響。