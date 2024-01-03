星宇航空7架自購A350聯貸案今簽約　總金額達新台幣320億元

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星宇航空此次聯貸案購置的7架A350客機，包含三架A350-900及四架A350-1000，預計於今（2024）年第四季開始陸續交機。A350為空中巴士Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。星宇航空目前已開闢北美洛杉磯及舊金山兩航點，計畫於今年8月插旗西雅圖，持續拓展北美市場。
臺灣銀行說明，臺灣銀行向來重視ESG的實踐，秉持「責任金融、環境永續、公司治理、員工照護、顧客權益及社會參與」六大原則，推行永續行動，與企業共同維護社會環境。臺灣銀行去（2023）年編製第一本TCFD報告書即榮獲英國標準協會(BSI) 「Level 5+ Excellence」最高等級認證；並於去年7月通過「永續授信政策」，宣示不再新增承作特定高碳排放產業融資案件，展現氣候治理及落實永續經營之堅定決心。藉由本聯貸案，臺灣銀行與企業以協力合作模式落實ESG永續作為，對環境、經濟及社會，產生正面影響，形成正向循環，讓銀行及企業攜手落實環境保護，共創綠色永續價值。
土地銀行指出，除本次的星宇航空外，土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，近年持續拓展聯貸市場，同時因應授信均衡化策略，土地銀行朝各產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，近期亦與循環經濟、綠色能源產業之龍頭企業簽訂授信合約。土地銀行身為百分之百國營銀行，不僅以金融角色積極爭取六大核心戰略產業授信業務，協助我國打造下一個產業成長的核心，同時也攜手合作夥伴共同打造與客戶、員工共好的營運模式，以全方位優質金融機構為目標持續前進。
星宇航空2023年營運表現大幅成長，前三季客運營收較前期增加1816%，貨運營收前三季較去年前期也增加了91%，目前飛航亞洲及北美共21個城市，隨著市場需求增加，將持續增班，並積極籌備開闢新航點，今年已規劃開航清邁、函館及西雅圖，甫獲航權的香港亦積極籌備中，此外，台中直飛國際航線將於3月31日開航。今年預計再交機四架A350-900及一架A330neo，將為營運增添更多彈性，且為國際旅人帶來更多來自台灣的精緻服務。