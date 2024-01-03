只看一眼遭兩兄弟持電擊棒攻擊 台南警追緝到案送辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市警察局第二分局表示，黃兄（46歲）、黃弟（45歲）於29日夜間8時許至和意路公園附近等候友人準備商談事情，等候當中因認為遭走過身旁之林男(20歲)眼神挑釁，兩人竟由黃弟持放在背包內之電擊棒走近在KTV前候友之林姓男子意圖攻擊，幸經林男警覺逃離後報警處理。
警方獲報後立即成立專案小組，也立即自案發地展開地毯式調閱影像，由犯嫌行蹤動線終在國華街口掌握兩人犯案後所騎乘離開之機車，繼而以車追人掌握黃姓等兩兄弟涉有重嫌。
專案小組在30日報請地檢署檢察官開立拘票，至仁德區出租套房將犯嫌黃兄拘提到案，並起獲犯案用電擊器、棍棒等，另起獲第二級毒品安非他命2包3.47公克，調查後依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經法官裁定羈押禁見。
而另一犯嫌黃弟前在員警圍捕中離家未落網，也在獲知其兄遭逮後，竟四處藏匿藉以規避警方查緝，經專案小組運用科技分析、親友清查等，續而掌握其吳姓女友（49歲）之行蹤，警方調查發現案發後兩人一同搭車逃往新營區旅社藏匿，警方1日夜間22時前往新營區中山路某旅社，將黃弟順利拘捕到案，且在其同行吳姓女皮包內起出第二級毒品安非他命6.5公克，黃弟依妨害自由、傷害等罪嫌移送，吳女依毒品罪嫌移送。