屏縣環保局籲民眾「完、包、警、收」安全步驟「瓶瓶安安」迎新年
為了迎接新年，民眾會在春節前進行年末大掃除，屏東縣政府環保局提醒大眾，清理垃圾應實行垃圾分類後排出。特別針對具危險性的物品，如高壓容器、廢乾電池、行動電源等，更應確實分類並妥善回收，以避免危害生命財產安全。
記者莊全成／屏東報導
常見的卡式瓦斯爐瓦斯罐、定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等都屬於高壓瓶罐，且屬於環境部公告之資源回收容器類。這類瓶罐在回收時若內部殘留易燃氣體、液態燃料或有機溶劑，可能因機器擠壓、摩擦而產生火花，引發燃燒或爆炸的意外。因此，民眾回收高壓容器時應記住「完、包、警、收」四個步驟，即確認高壓容器用完後再回收，如有殘留物應在空曠處排空，切勿自行戳洞以免發生危險；回收時應獨立打包，袋子上應加註警語提醒回收物為高壓瓶罐，然後交給資源回收。
考慮到過去曾發生的垃圾車爆燃意外事件，屏縣環保局再次強調，民眾丟棄垃圾時應注意排除高壓容器等危險物品。在112年的中秋節期間檢查垃圾袋時，環保局發現有2.0%的比例混入高壓容器，因此加強了回收兌換活動、文宣宣導以及多路線密集的「破袋檢查」。到了112年中秋及國慶連假期間，夾帶高壓容器的比例已降至0.8%，但只要垃圾中仍有高壓容器，即使比例再低，仍存在發生意外的風險。
為確保環境安全，在春節前進行居家環境打掃時，清除垃圾應進行垃圾分類，同時謹記高壓容器的「完、包、警、收」四個回收步驟，以保護垃圾處理的民眾和清潔隊員的安全。