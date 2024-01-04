韓國瑜領軍！國民黨國會戰將點名　你一定要認識的10名立委候選人

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前高雄市長韓國瑜這次被列入不分區名單第一名，正是劍指未來立法院長，更有望替國民黨政黨票增加100萬票，成為十足吸票王，另外，韓國瑜在這次總統大選也扮演關鍵角色，不斷替藍營小雞站台，拉抬立委候選人氣勢。
2. 柯志恩
國民黨智庫執行長柯志恩這次被列入不分區名單第二名「政治組」，預計在成為不分區立委身分後，持續經營高雄地方，並在2026年代表國民黨，挑戰地方首長選舉。
3. 葛如鈞
有著「寶博士」稱號的葛如鈞，以政治素人之姿，被列進不分區名單第三名，成為另類焦點，他目前是國立台灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授、AI及區塊鏈專家，未來可望在立法院針對虛擬貨幣、洗錢防制等議題發揮其所長。
4. 陳菁徽
今年43歲的陳菁徽是位婦產科名醫、不孕症權威，這次被列入不分區名單第五名，正式從醫界轉戰政壇。他也是高雄市黨部主委黃昭順的女兒，未來她可望在立院，推動人工生殖法修法，讓想生育下一代，卻生不出孩子的民眾，都能運用人工生殖科技。
5. 徐巧芯
有著藍營女戰神之稱的徐巧芯，在初選擊敗費鴻泰，成功拿到競選立委門票，參選台北市第七選區立委，對上基層實力堅強的民進黨候選人許淑華，目前黨內評估徐巧芯選情穩定，未來有望看到徐巧芯在立院施展「蜜獾」本色，踢爆民進黨弊端。
6. 王鴻薇
王鴻薇以踢爆前新竹市長林智堅驚爆論文抄襲一戰成名，更在台北市第3選區立委補選時，成功擊敗民進黨的吳怡農，成為國民黨內新女戰神，王鴻薇這次更踢爆，賴清德競選總幹事潘孟安入住建商豪宅，戰力依舊十足。
7. 李彥秀
台北市港湖選區上演三姝之戰，國民黨候選人李彥秀笑看泛綠分裂，選戰步調穩健，有望輕取立委寶座，重返立法院。
8. 葉元之
新北市第7選區這次被列為「激戰區」，國民黨派出葉元之，民進黨則派出現任立委羅致政爭取連任，葉元之因常上政論節目有高曝光度，近日羅致政捲入不雅影片風波，讓葉元之離立委寶座又更近了一些。
9. 廖先翔
新北市立委第12選區藍綠廝殺激烈，廖先翔被踢爆占用國有地蓋莊園、停車場後，隨即派人拆除，尤其對手民進黨的賴品妤因為綠電爭議被譏為「雲豹小公主」，讓該選區意外成為這次選戰攻防焦點，而廖先翔也有望替國民黨拿回該選區。
10. 馬文君
有「埔里女兒」之稱的馬文君，前幾個月捲入潛艦國造洩密案，話題鬧得沸沸揚揚，近日又被踢爆，低價租用國有農地，還蓋違建豪華莊園自住，成為另類選戰焦點。
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