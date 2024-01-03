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高嘉瑜選舉公報「政見欄」猛攻李彥秀　游淑慧：選情跟人格都沒救

▲高嘉瑜選舉公報內容。（圖／取自游淑慧）
▲高嘉瑜選舉公報內容。（圖／取自游淑慧）

記者邱新博／台北報導

台北市第四選區（內湖、南港）立委選舉，藍綠分別為前立委李彥秀對上現任立委高嘉瑜，而選舉公報也在近日派送。國民黨台北市議員游淑慧發現，高嘉瑜透過中選會印製派送「選舉公報」政見欄中，刻意刊登選舉負面文宣，直批高「選情跟人格都沒藥救了」。李彥秀則表示，「正道不孤，讓我們一起用專業、政見來爭取選民支持。」

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游淑慧在臉書發文公開她剛剛看到港湖的選舉公報，表示這是「第一次看到直接在選舉公報，操作印製負面文宣攻擊」，但這是選舉公報，是利用國家的預算、發送系統，幫自己印製和派送負面文宣，而且還可以精準的送到每個選民手上。

游淑慧指出，她貼在臉書上的那一欄，本應是選舉公報政見欄，而她不知道中選會是否會進行內容審查和確認？游淑慧也質疑，如果以後每個候選人都有樣學樣，以後選舉公報政見欄都成為官方背書的負面文宣？

游淑慧進一步指出，當選舉公報的內容有抹黑、造假，卻隨著選舉公報送到每個選舉人手上，這對於候選人是多麼的不公平？要如何回收、更正？而收到選舉公報的選民，也會以為內容是經過中選會審查背書的。

游淑慧直言，她第一次看到光明正大這樣利用國家機器、資源，或許閃過法律界線，但給人的感受就是10個字「心術不正、無所不用其極」。

對此高嘉瑜則回應，她在選舉公報內寫的都是事實，若有不實可以請李彥秀本人回應。高嘉瑜認為，李彥秀一直都找游淑慧、一直找「打手」來對她攻擊、潑髒水，甚至灌水她自己的政績，選舉大家本來就是一個公平的競爭，她沒有一樣是惡意抹黑，但李彥秀卻對她攻擊、潑髒水，用假數據假資料，去帶風向的，這個才是惡意。

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