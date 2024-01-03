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學生命喪彈簧刀！搜書包規範擬放寬　學團：推動情緒教育更重要

▲對於搜書包規範擬放寬，學團EdYouth理事長李瑞霖（右3）認為，增加教師知能、提供學生情緒教育更重要。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）
▲對於搜書包規範擬放寬，學團EdYouth理事長李瑞霖（右3）認為，增加教師知能、提供學生情緒教育更重要。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.02）

記者李琦瑋／台北報導

新北市一名國三生在校遭同學持彈簧刀割頸身亡，外界將矛頭指向學校礙於法規，無法搜查違禁品所致，教育部擬給學校更多彈性管制違禁品，明（4）日將召開會議討論。學生團體EdYouth理事長李瑞霖接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，給予學校資源及支持，不一定要給更多「權力」，增加教師知能、提供學生情緒教育才能正本清源。

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全教產指出，教育部輔導管教辦法有訂定搜查學生身體及私人物品的限制，包括「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」、「合理懷疑」、「2位以上之學生家長會代表」等，但基層教師反映，這些規定若非難以執行、就是容易被扭曲為霸凌；再加上先前有高中人員因搜書包遭懲處，造成寒蟬效應，許多學校怯於處理學生帶違禁品的問題，不能搜查、不能單獨詢問，擔憂會被家長或是人本基金會投訴、提告說是「針對」學生。

全國家長會長聯盟提到，教育部一直強調維護學生權利，以致學生違禁品管理政策見樹不見林，不檢查書包，如何發現有違禁品，特別是該案受保護管束的學生也不能檢查嗎？警察都可以臨檢有犯罪嫌疑人民，為何不能尊重教師的管教權，來處理行為不當的學生？

針對新北國中生割頸案，不少網友也認為是學校無法搜查書包、制止學生攜帶危險物品所致，紛紛湧入人本基金會臉書砲轟，「因為人本，讓老師不敢也不願多管閒事」、「宣揚學生人權、剝奪教師管教權，才讓校園這麼混亂」。

有關社會對於學校管教的疑慮，行政院昨天召開校園安全會議，討論校安機制，地方政府反映，學校搜查違禁品的過程繁瑣且檢查人員有代表性的問題，希望針對定義上不清楚的地方加以釐清，包括對於高關懷學生和特定對象檢查的流程和方式，能夠賦予彈性，給學校比較機動式的規畫。

潘文忠說，縣市希望能建置範例指引，讓學校可以具體遵循，教育部4日將會同地方政府與學生、教師等團體，進一步檢討，訂定具體措施。

李瑞霖表示，給學校、教師更多支持是好的，但不一定得用給予權力的方式，其實可以給予教師更多知能，如將輔導原理與實務納入師資培育必修課程，提供更多輔導方法，並透過轉銜會議，促進校內系統合作效能；至於學生端，則應更長遠的回到教育面，將「情緒教育」與「自我覺察」概念，納入下一波118課綱，並推動全民心理健康教育。

李瑞霖認為，修改輔導管教辦法、放寬違禁品管制，無法真正解決校園暴力的問題。

人本基金會執行長馮喬蘭日前也說，普遍性、全部一起搜書包對校園暴力沒有任何幫助，因為通常這樣的悲劇、衝突，都是起因人的內在跟行為發生問題，所以搜書包無法預防任何事情；反而凸顯學校在面對有特殊狀況的孩子時，在輔導量能上的不足，建議要發展校園的資源輔導系統，包含學校本身的輔導室，要結合學生諮商輔導中心，少輔會結合社區的社工，甚至連結到社區有力的相關資源，共同協助學校來照顧像這樣有特殊需求的孩子。

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