學生命喪彈簧刀！搜書包規範擬放寬　學團：推動情緒教育更重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
全國家長會長聯盟提到，教育部一直強調維護學生權利，以致學生違禁品管理政策見樹不見林，不檢查書包，如何發現有違禁品，特別是該案受保護管束的學生也不能檢查嗎？警察都可以臨檢有犯罪嫌疑人民，為何不能尊重教師的管教權，來處理行為不當的學生？
針對新北國中生割頸案，不少網友也認為是學校無法搜查書包、制止學生攜帶危險物品所致，紛紛湧入人本基金會臉書砲轟，「因為人本，讓老師不敢也不願多管閒事」、「宣揚學生人權、剝奪教師管教權，才讓校園這麼混亂」。
有關社會對於學校管教的疑慮，行政院昨天召開校園安全會議，討論校安機制，地方政府反映，學校搜查違禁品的過程繁瑣且檢查人員有代表性的問題，希望針對定義上不清楚的地方加以釐清，包括對於高關懷學生和特定對象檢查的流程和方式，能夠賦予彈性，給學校比較機動式的規畫。
潘文忠說，縣市希望能建置範例指引，讓學校可以具體遵循，教育部4日將會同地方政府與學生、教師等團體，進一步檢討，訂定具體措施。
李瑞霖表示，給學校、教師更多支持是好的，但不一定得用給予權力的方式，其實可以給予教師更多知能，如將輔導原理與實務納入師資培育必修課程，提供更多輔導方法，並透過轉銜會議，促進校內系統合作效能；至於學生端，則應更長遠的回到教育面，將「情緒教育」與「自我覺察」概念，納入下一波118課綱，並推動全民心理健康教育。
李瑞霖認為，修改輔導管教辦法、放寬違禁品管制，無法真正解決校園暴力的問題。
人本基金會執行長馮喬蘭日前也說，普遍性、全部一起搜書包對校園暴力沒有任何幫助，因為通常這樣的悲劇、衝突，都是起因人的內在跟行為發生問題，所以搜書包無法預防任何事情；反而凸顯學校在面對有特殊狀況的孩子時，在輔導量能上的不足，建議要發展校園的資源輔導系統，包含學校本身的輔導室，要結合學生諮商輔導中心，少輔會結合社區的社工，甚至連結到社區有力的相關資源，共同協助學校來照顧像這樣有特殊需求的孩子。
更多「新北國中生割頸案」相關新聞。