小心被冷醒！明後天「斷崖式降溫」跌破10度 週末再迎絕望濕冷
大陸冷氣團發威！中央氣象署提醒，明（4）日至週五（1月5日）清晨將會是冷空氣最強的時段，尤其北部及東北部局部地區極為寒冷，低溫有機會下探攝氏10度，其餘地區落在攝氏12至15度，早上起床寒意會相當明顯，中南部要留意日夜較大溫差。明日降雨趨緩，週六晚間至下週一（1月6日至1月8日）清晨，下一波東北季風增強，北東地區將再轉雨降溫，體感濕冷。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻指出，大陸冷氣團明日達到最強度巔峰，清晨最冷西半部、東北部低溫攝氏11至13度，花東攝氏15至16度，北台灣較空曠的地區，會因為輻射冷卻影響，下探至攝氏10度以下，不過由於水氣減少，白天各地陽光露臉，高溫回升較快，北台灣高溫可達攝氏18至20度，其它地區攝氏21至24度。
而針對大陸冷氣團影響，氣象署則發布「低溫特報」，提醒「新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣」，在今天晚上至明日清晨，將有攝氏10度以下氣溫發生的機率，要注意保暖及日夜溫差，留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病。
未來降雨部分，黃恩鴻說明，本波大陸冷氣團帶來較乾冷的環境，因此明後兩天各地大多維持晴到多雲，僅迎風面東半部雲量稍多，有零星降雨機會，不過要別注意的是，週六晚間新的一波東北季風增強，屆時北台灣、東半部降雨機率提高，預計將會濕冷到下週一清晨，週末若有外出行程務必攜帶雨具。
至於溫度方面，黃恩鴻提及，週五清晨，各地低溫攝氏11至14度，北台灣仍有攝氏10度以下機會，白天高溫則是攝氏22至24度，週六氣溫變化不大，下週一清晨，北台灣低溫攝氏14至16度，中南部約攝氏16至17度。