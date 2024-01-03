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韓國瑜高雄車掃　民進黨李柏毅找來「罷韓君子」拚場

▲前高雄市長韓國瑜今（3）日回到高雄輔選車掃。（圖／曹桓榮競總提供）
▲前高雄市長韓國瑜今（3）日回到高雄輔選車掃。（圖／曹桓榮競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

前高雄市長韓國瑜今（3）日回到高雄輔選車掃，下午陸續陪同曹桓榮、李眉蓁、黃柏霖、鍾易仲造勢，其中和李眉蓁同在左楠選區的民進黨立委候選人李柏毅則找來罷韓君子拚場，但為避免衝突，車掃已避開相同路段。

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高雄市第三選區被視為藍綠激戰區，藍營想在此區奪回一席立委，綠營也沒有必勝把握，雙方陣營都非常「用力」在造勢，今日藍營請來前市長韓國瑜陪車掃，李柏毅則請來「罷韓君子」來打對台，同時李柏毅的妻子也在屏東縣長周春米的陪同下到市場拜票。

李柏毅表示，當一看到韓國瑜要來掃街，立刻將訊息告訴罷韓英雄們，尹立老師、陳冠榮醫師、張博洋議員都二話不說要來相挺；陳冠榮還特別從台北南下，就是要再現眾志成城的力量，力抗韓國瑜、力挺李柏毅。

▲民進黨立委候選人李柏毅找來罷韓君子拚場。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨立委候選人李柏毅找來罷韓君子拚場。（圖／翻攝畫面）
張博洋認為，國民黨腐敗沒有下限，高雄人不要的政治人物，國民黨都當成寶。左楠是國防與經濟戰略的重要關鍵，所以這次立委選舉不只是李柏毅一個人的選戰，當韓國瑜一下反對魚叉飛彈、一下又說要賣掉小港機場，而李柏毅的對手是韓國瑜的應聲蟲，嚴重影響高雄與台灣的發展與安全，所以一定要支持李柏毅進入國會。

尹立說，當初高雄人用近九十四萬張票罷免韓國瑜，這次韓國瑜回來高雄可以說是對高雄人非常大的歧視，李柏毅這一席對高雄與台灣來說都至關重要，李柏毅如果當選，就讓韓國瑜當立法院長的機會降低，他強調「韓國瑜曾帶給高雄很大的恥辱，不要再帶給全台灣」。

曹桓榮則指出，韓國瑜已經不是總統候選人，也沒有參選區域立委，民進黨有必要繼續抹黑韓國瑜嗎？李眉蓁則說「人都被你們逼走了，還不罷休，十分不厚道」。

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