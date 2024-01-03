韓國瑜高雄車掃　民進黨李柏毅找來「罷韓君子」拚場

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李柏毅表示，當一看到韓國瑜要來掃街，立刻將訊息告訴罷韓英雄們，尹立老師、陳冠榮醫師、張博洋議員都二話不說要來相挺；陳冠榮還特別從台北南下，就是要再現眾志成城的力量，力抗韓國瑜、力挺李柏毅。
張博洋認為，國民黨腐敗沒有下限，高雄人不要的政治人物，國民黨都當成寶。左楠是國防與經濟戰略的重要關鍵，所以這次立委選舉不只是李柏毅一個人的選戰，當韓國瑜一下反對魚叉飛彈、一下又說要賣掉小港機場，而李柏毅的對手是韓國瑜的應聲蟲，嚴重影響高雄與台灣的發展與安全，所以一定要支持李柏毅進入國會。
尹立說，當初高雄人用近九十四萬張票罷免韓國瑜，這次韓國瑜回來高雄可以說是對高雄人非常大的歧視，李柏毅這一席對高雄與台灣來說都至關重要，李柏毅如果當選，就讓韓國瑜當立法院長的機會降低，他強調「韓國瑜曾帶給高雄很大的恥辱，不要再帶給全台灣」。
曹桓榮則指出，韓國瑜已經不是總統候選人，也沒有參選區域立委，民進黨有必要繼續抹黑韓國瑜嗎？李眉蓁則說「人都被你們逼走了，還不罷休，十分不厚道」。
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