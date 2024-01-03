璩美鳳要求羅致政自證清白！黃光芹：新聞自由也不能無限上綱
前身《毅傳媒》的《壹傳媒》昨（2）日發布新聞稱民進黨立委羅致政自拍性愛影片，雖羅致政立刻回應表示自己並非影中人，同時強調是Deepfake影片，但該媒體總編輯、過去也曾捲入「性愛光碟」事件的璩美鳳，卻發聲明堅稱影片中有完整的羅致政正面影像及交談對話，呼籲羅致政一起公開公評，對此，媒體人黃光芹今（3）日在臉書發文指出，新聞自由不能無限上綱，況且截至目前為止，都未見璩美鳳所屬的媒體，拿出可辨影片真偽的證據，不過對當事人的傷害已經造成。
政治中心/綜合報導
黃光芹稍早在臉書表示「美鳳，新聞自由也不能無限上綱! 」並指出2001年，璩美鳳爆發「性愛光碟」事件，幾乎所有的媒體，對於新聞的處理均有節制。但《獨家報導周刊》卻將性愛光碟隨周刋附送，不僅超過媒體處理應有的界線；掛名發行人的沈嶸，還因此被依妨害秘密罪，判處有期徒刑兩年，於2007年3月入獄。
黃光芹接著提到，今見璩美鳳打著捍衛新聞自由的旗幟，針對自家媒體大肆刋登的羅致政「性愛影片事件」，發表三點聲明確認，還呼籲他不要隱諱與迴避，令人不禁感嘆，璩美鳳何以要以昔日之傷，還治其人之身？況且，截至目前為止，都未見璩美鳳所屬的媒體，拿出可辨影片真偽的證據，但對當事人的傷害已經造成。2017年羅致政爆發緋聞案時，雖然未對細節一一交代；但至少認錯道歉，也通過來年的選票考驗。
最後黃光芹表示，璩美鳳媒體人出身，也從事過政治，應知媒體本於監督之職，在報導上並非完全没有尺度界線；而政治人物參與選舉，接受選票或輿論、對手的檢驗，也並非代表得到充分授權，可以無限上綱，使私德的檢驗超出尺度，過度侵犯隱私，成為公然的羞辱與霸凌。這件事，不能單方面要羅致政驗明真偽自證清白；而就算是真的，才是考驗媒體自律和公民社會的自約，最關鍵的時刻。